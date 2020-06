Senador Coloma (UDI) y el panorama económico tras cifras del Imacec: “Si el escenario ya era complicado la semana pasada, desde ayer ya es horrible”

Durante este lunes el Banco Central publicó el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a abril y que mostró una cifra que demostró lo golpeada que está la economía producto de la pandemia del coronavirus: una contracción de 14,1% comparado con el mismo período del 2019.

Juan Antonio Coloma, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y miembro de la Comisión de Hacienda, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y comentó el difícil escenario venidero para Chile. “Necesitamos urgente un plan económico consensuado y transversal que nos permita solucionar los grandes problemas que se ha ido juntando y son dramáticos: el coronavirus, la protección tanto de personas como las pymes que han perdido los empleos, que tienen pocas perspectivas y por último la reactivación, desde el cómo se puede salir adelante”, sostuvo.

“Si el escenario ya era complicado la semana pasada, desde ayer ya es horrible“, complementó el parlamentario, quien expresó que “la presión no la ponemos nosotros, sino que la pone gente; la pone Chile” en relación al acuerdo nacional.

El gremialista también tuvo palabras para la gestión del Gobierno durante la pandemia. “Lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora ha sido un esfuerzo máximo y tuvo la capacidad para anticipar lo que iba a ocurrir con la pandemia. Tuvimos zonas con toque de queda mucho antes del resto de los países; si cuadruplicamos la cantidad de ventiladores mecánicos es porque actuamos a tiempo“, manifestó.

“No creo que haya descontento“, dijo Coloma, quien reveló las emociones que produce el escenario actual a causa del Covid-19. “Hay temor, susto y una sensación de que este es un tema que no lo hemos vivido nunca. Eso obviamente nos trae cosas a las cuales no estamos acostumbrados como grados de inseguridad. Si uno ve las encuentras, el grado de aceptación de las personas que están colaborando en esto es superior a la de hace tres meses”, sostuvo.