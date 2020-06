Diputado Walker sobre el límite de reelección para parlamentarios actuales: “No caben dos interpretaciones”

El Senado aprobó el límite de la reelección de los parlamentarios y otra autoridades, como los alcaldes, pero no hubo acuerdo con la retroactividad, es decir, que el límite para repostularse no regiría para quienes actualmente ejercen su cargo.

El problema de esto, en que en el proyecto no quedó reflejado explícitamente y hay una interpretación que postula que la norma, al ser aprobada, regiría “in actum”. Desde esta perspectiva, para la próxima elección 2021 los senadores que lleven dos periodos y los diputados que hayan cumplido tres no podrían presentarse.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), abordó el problema y tomó partido por que la reelección rija desde ya, incluso afectándolo él. La votación, en su tercer trámite, será hoy en la Cámara, y hay incertidumbre de qué pasará.

A la espera del debate, Walker dijo que “esperamos ratificar lo que ayer nos dijeron destacados profesores de derecho constitucional (en la comisión), como Patricio Zapata, Jorge Correa, Fernando Atria y otros, quienes comentaron que probablemente sin quererlo, lo que el Senado aprobó es que el límite para la reelección, la norma permanente, para quienes ya cumplimos con dos reelecciones, una en el caso de los senadores, tiene efectos inmediatos, rige in actum desde las próximas elecciones parlamentarias”

“Nos dijeron todos los constitucionalistas que no caben dos interpretaciones, lo que sí en la ley orgánica del Servel nos recomendaron establecer expresamente la facultad al Servel para que no tenga ninguna duda que si se presenta un candidato a diputado o senador que ya cumplimos con el máximo de los periodos, esa candidatura sea inhabilitada inmediatamente“, dijo.

Un problema de esta visión es qué pasará con alcalde y concejales, porque “mucho dicen que el periodo electoral municipal ya partió con un hito del año pasado, en octubre, cuando tenían que renunciar los alcalde que eran militantes de partidos políticos para ser candidatos independientes”. Por eso, hay quienes dicen que no debería afectarles el proyecto y ser una excepción. “Eso también se podría discutir en un reforma aparte”, expresó el diputado.

¿Cómo zanjar las interpretaciones?

Se podría hace a través de una comisión mixta, pero Walker desconfía que esa sea la solución. “Quien convoca la mixta es el Senado, entonces si el Senado se demoró 8 años en despachar este proyecto, no con muchas ganas (….) podrían no convocar a la comisión mixta, dilatarlo”, comentó. “Volver a depender del Senado después de 8 años, a mí me genera mucha duda”, añadió.

Si se aprobara tal cual la iniciativa, 6 senadores y 38 diputados no podrían presentarse nuevamente como candidato, algo que según Walker “es bueno, es sano la renovación de la política, que no haya políticos profesionales, que uno pueda servir un cargo público y después volver a desarrollar las profesiones de cada uno”.

“Un senador o un diputado que lo ha hecho medianamente bien es muy probable que se reelija, porque ya es conocido por la gente, tiene todo lo que es visualizarse desde el punto de vista de los medios de comunicación y del Congreso para salir en TV, en los diarios”, argumentó.

En esa línea, “es muy difícil, aún con el cambio del sistema binominal, desbancar a un diputado o senador en ejercicio, para qué decir los alcaldes, con todo el poder que tienen“.