Senador Iván Moreira (UDI) se lanzó contra el Gobierno en plena sesión: “Estoy cansado de eso; quieren que nosotros pongamos la cara”

Durante la sesión del Senado correspondiente a este martes, Iván Moreira (UDI) hizo una seria denuncia contra el Gobierno de Sebastián Piñera en medio de la discusión del proyecto que obliga a las empresas proveedoras de entregar internet a los estudiantes más vulnerables del país, en caso de suspensión de clases dada la crisis sanitaria del coronavirus.

¿Cuál fue el motivo? De acuerdo al parlamentario, desde el Ejecutivo llamaron a rechazar la iniciativa. “Aquí tengo informes de los ministerios donde nos llaman a nosotros (coalición Chile Vamos) a que votemos en contra porque es inconstitucional. No nos digan en reuniones en La Moneda que votemos en contra porque son inconstitucionales los proyectos y seamos tibios en lo que digamos aquí”, dijo.

Sin embargo, ese no sería el único descargo del gremialista. “Estoy cansado de eso. Quieren que nosotros pongamos la cara, porque para nosotros no es muy popular defender la constitucionalidad de los proyectos“, expresó.

Moreira continuó con su enojo y sostuvo que ese no era el único proyecto que solicitaron rechazar. “¿Qué nos han dicho? Voten en contra porque es inconstitucional el tema de la disposición de alimentos, voten en contra por el tema del postnatal… bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Nosotros tenemos que poner la cara y el Gobierno no enfrenta estas cosas”, manifestó visiblemente molesto.

“No estoy disponible para seguir defendiendo lo que no defienden algunas autoridades del Gobierno y así se lo he representando al Gobierno en privado y ahora lo hago en público. Estoy cansando de esta actuación de mi Gobierno. No borremos con el codo lo que se escribe“, cerró el senador, quien paradojicamente, se abstuvo en la votación.

Se enojó Iván Moreira con el Gobierno…😳 Reveló -en plena sesión del Senado- que el Gobierno les pide a ellos (parlamentarios oficialistas) votar en contra proyectos como; Dar internet gratuito a estudiantes vulnerables, o el posnatal, quedando el Gobierno bien, y ellos mal: pic.twitter.com/GP2VcTaAp4 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) June 3, 2020