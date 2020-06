Diputado Patricio Melero en contra de limitar la reelección: “Hay una suerte de rabia acumulada contra el mundo político”

El diputado Patricio Melero (UDI) será uno de los parlamentarios que no podrá repostular al cargo, luego de que este miércoles el Congreso despachara a ley el proyecto que limita la reelección a las autoridades. En el caso de los diputado, solo podrán ser reelectos dos veces, mientras que para lo senadores será solo de una reeleción.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el legislador que ejerce en el Parlamento desde 1990 y que fue uno de los que votó en contra de la iniciativa, argumentó que “si yo he podido ser reelegido tantas veces, (es porque) he depositado siempre el principio de la soberanía popular, que es el pueblo que decide si una autoridad electa debe o no seguir en el cargo, creo que eso es lo más democrático“.

“Solo dos países en el mundo restringen el derecho a reelegir sus autoridades tantas veces como quieran: México y Costa Rica. Democracias como EE.UU. o europeas nunca han restringido ese derecho de soberanía popular y democrático”, añadió.

Sin embargo, Melero precisó que el ya había decidido “no volver a ser candidato a diputado, de manera tal que no se pudiera interpretar que buscaba un provecho personal”.

“Se eligió un camino inadecuado para resolver este tema, porque hay mitos que no son realidades. Este tema sobre la renovación de la política: el parlamento chileno se ha renovado año tras año, en un 40%. Del parlamento original del ’90 quedan muy poco, de manera que el parlamento chileno es uno de los que mas ha tenido renovación de sus integrantes por el solo funcionamiento de la democracia“, explicó.

“Yo tengo la convicción que los países necesitan tener parlamentarios que también valoren la trayectoria, el conocimiento y el trabajo legislativo, la experiencia sobre cómo alcanzar acuerdos políticos. Yo creo que no se ha expresado. Si la crisis de octubre, el 15 de noviembre, fueron la fuerzas políticas y los parlamentarios quienes logramos un acuerdo muy importante frente al país”, dijo.

Frente a qué llevó a tomar esta decisión, el diputado de la UDI cree que esto proviene desde un efecto mundial en donde la política está desprestigiada, lo que en Chile se ha exacerbado en el último tiempo. “Hay una voluntad muy grande de los chilenos de limitar, más que porque lo consideren necesario, hay una suerte de rabia acumulada contra el mundo político”, dijo.

“Estuvo presente en esta discusión algún grado de cálculos personales, de tratar de sacar por secretaría a un parlamentario que ya tiene un tiempo y ya está muy solido para que entre un nuevo candidato. Sin duda florece este tipo de rivalidades, qué duda cabe que sin duda estuvo presente los cálculos personales y partidarios, que es propio de la discusión política y de un sistema democrático”, agregó.

Por último, Melero señaló que cree que este ley no provocará una renovación a la política, distinta a la que ya ocurre y que va “haber un deterioro en la valoración de la experiencia y del sentido del oficio parlamentario que se conjuguen generaciones más jóvenes con generaciones con más trayectoria como un buen promedio para tener una labor legislativa adecuada”.