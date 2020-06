PC y propuesta de impuesto a “super ricos”: “El Congreso no puede dejarse intimidar por el gran empresariado”

El presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Juan Sutil, se ha mostrado contrario a la reforma constitucional que crea un impuesto del 2,5% a los denominados “súper ricos”, cuya recaudación podría ayudar para aumentar los beneficios a familias vulnerables en época de pandemia.

Al respecto, la diputada y jefa de la bancada PC, Camila Vallejo, sostuvo que “el argumento de Juan Sutil está basado en la amenaza y el miedo. La amenaza de que si me cobran un impuesto me llevo la plata y el miedo de que tendremos miseria, pobreza, desempleo. Lo anterior no resiste análisis. Este argumento esconde intereses personales y corporativos”.

La parlamentaria agregó que “existe evidencia de la utilización de este impuesto en países que son desarrollados y prósperos. El Congreso no puede dejarse intimidar por el gran empresariado, debemos aprobar esta reforma urgente para la mayoría de los chilenos y chilenas”.

Por su parte, el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, igualmente respondió al presidente de la CPC, y sostuvo que las palabras del empresario “reflejan una verdad que todo Chile sabía pero que hoy escuchan de este gran empresario, ellos no tienen corazón y se dedican a defender sus millonarios bolsillos. Han hecho un show con la entrega de ventiladores, pero se resisten a que les toquen sus abultadas ganancias y se resisten a que se instale algo tan justo, necesario y digno como es el impuesto a los súper ricos”.

La diputada Karol Cariola sostuvo que si bien la postura del presidente de la CPC de defender los intereses de una minoría no es una “sorpresa”, esperaría que dada la emergencia hubiera una disposición distinta para enfrentar la crisis.

“Lo que nosotros hemos planteado es que esto responde a la necesidad de que está emergencia sanitaria que trae consecuencias económicas, sea asumida colectivamente por todos los chilenos y sobre todo por quienes más tienen“, explicó.

En ese marco, la parlamentaria detalló que “hay un patrimonio que está detenido, que no se utiliza en el movimiento del desarrollo de la economía del país, sino lo que hace es generar plusvalía y que hoy perfectamente se puede poner a disposición de la necesidad que tienen los chilenos y chilenas que están pasando hambre, que no tienen garantizada su subsistencia”.