Alcaldes de Pudahuel y El Bosque le encontraron la vuelta a ley que limita la reelección

Johnny Carrasco y Sadi Melo, alcaldes de Pudahuel y El Bosque, respectivamente, son dos de los ediles que tras la aprobación de la ley que limita la reelección de autoridades, no podrán volver a repostularse, pues llegaron al tope de 28 años de mandato comunal que dictamina la nueva regla (ambos fueron electos en 1992).

Ante esto, no podrán participar de las elecciones pactadas para el 21 de abril de 2021. Carrasco y Melo, sin embargo, encontraron la solución: los hijos de ambos políticos se podrían presentar a la carrera por suceder a sus padres en las respectivas comunas.

Gabriela Carrasco (PS), hija de Johnny, indicó a La Segunda que está inscrita para las elecciones municipales. “Si yo tomo la decisión de postularme, evidentemente él me va a apoyar en esta campaña. El derecho que tiene cada ciudadano, y lo establece la Constitución, es ser elegido. Yo no le llamaría nepotismo porque acá no me designan, me elige la ciudadanía”, dijo Gabriela a La Segunda.

Daniel Melo, hijo de Sadi, en el mismo medio, señaló: “El reemplazo en El Bosque no es algo que hayamos conversado con el alcalde. Pero, sin duda, después de haber sido diputado por la comuna, contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos es algo que me motiva”.