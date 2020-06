Girardi pide “liberar” licencias médicas y normar “aislamiento inmediato”

El senador Guido Girardi (PPD) pidió este lunes “por favor, liberemos las licencias médicas y que cualquier doctor pueda darlas para que un ‘contacto cercano’ pueda aislarse en sus casas”.

En conversación con el matinal Bienvenidos de Canal 13, Girardi calificó como “una traba burocrática inaceptable que las licencias médicas las puedan dar sólo médicos de las Seremis –un listado muy acotado de profesionales- y no cualquier doctor. Esto dificulta el acceso a la licencias y, por lo mismo, a que los contactos cumplan el aislamiento de 14 días que debe hacer sin temor a perder su trabajo”.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “es necesario normar de manera urgente que al detectar un COVID-19 positivo se le debe enviar de manera obligatoria y de inmediato a un recinto sanitario a hacer su aislamiento supervisado. No puede irse a su casa a buscar ropa y entremedio contagiar a todos. Habrá otra maneras de hacérsela llegar”.

El senador afirmó que “las medidas se han tomado tardíamente. El 23 de marzo el Consejo Asesor planteó que el aislamiento debía ser en residencias sanitarias y de los 25 mil activos hay menos de tres mil en esas condiciones. Casi el 90% sigue en sus casas contagiando. Hay que buscar los contactos cercanos -250 mil a 500 mil personas- que deberían estar aislados en sus casas y no lo están”.

El legislador agregó que “¿Cuántas veces se planteó que se debía incorporar la Atención Primaria de Salud? Ahí hay 80 mil funcionarios que son la infantería para buscar a los contactos y supervisar los aislamientos. Hemos perdido tiempo muy importante”.

Para el senador, se debe “encuarentenar ya Valparaíso antes que la bola de nieve crezca. No podemos ir detrás de la pandemia y esperar que se llene de casos. La lógica ‘hospitalocentrica’ pone todos los esfuerzos en aumentar los ventiladores y no en cerrar la llave de los contagios para que no lleguen a los hospitales”.

Finalmente, Girardi aseguró no coincidir con quienes piden la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich. “Lo que le pido al ministro es corregir la estrategia y hacer lo que no han hecho: aumentar los testeos, llevar a los positivos a recintos sanitarios, rastrear sus contactos y aislarlos en sus casas supervisados por la APS”, sentenció.

Agencia Uno