Presidenta de la UDI y la salida de Sebastián Sichel: “Me pareció sorpresivo el cambio de gabinete”

¿Por qué Sebastián Sichel salió del gabinete? “Sinceramente no lo sé”, respondió la presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura

“Teníamos una muy buena evaluación del trabajo del ministro. Nos sorprendió su salida del gabinete político. Creíamos que le hacía bien al ministerio tener una mirada distinta. Sebastián Sichel enfrentaba las cosas distintas de como las enfrentaba, por ejemplo, (los ministros) Blumel o Briones. Y creo que esa diversidad le hacía bien al gabinete”, dijo la senadora.

¿Había roces entre aquellos ministros roces? “No tengo antecedentes al respecto”, dijo.

“Era una buena mezcla. La unidad no es uniformidad. Creo que la unidad es compatible con la diversidad y a mí me gustaba eso. Me pareció sorpresivo el cambio de gabinete. Ahora, no tengo ninguna duda que Cristián Monckeberg lo va a hacer muy bien, que Feliepe Ward lo va hacer muy bien y lo va hacer increíble en vivienda, porque hizo brillas el Ministerio de Bienes Nacionales”, añadió.

“Y sin duda que Claudio Alvarado de la Segpres, es un negociador nato, entonces va a ser un aporte indudable”, expresó.