Van Rysselberghe: “El Gobierno ha tenido una virtud, que es tratar de no disminuir las cifras”

La presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, dice que no hay generar “sobreexpectativas” sobre el acuerdo del Plan de Emergencia entre el Gobierno y los partidos políticos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la senadora dijo que “esto es un acuerdo marco en torno a cuánta plata tiene el país para poder enfrentar la pandemia, tanto sanitaria como económicamente, y más o menos cómo la vamos a repartir”, para hacer frente al problema actual y también para el futuro.

Por eso, cree que “empezar a poner condiciones suena más bien como poner palos en la rueda, los tiempos no están para eso. Es tan grave la situación sanitaria y económica que empezar a poner condiciones no me parece. Esto son tiempos de nobleza, grandeza, de tratar de apoyar”.

En ese contexto, la parlamentaria valoró la corrección que tuvo de la cifra de fallecidos ayer, la cual tras ajustes, quedó en 2.190 muertos por Covid-19 en el país.

“El Gobierno ha tenido una virtud, que es tratar de no disminuir las cifras. Creo que acá el hecho de que se estén sumando todos los posibles fallecidos por Covid hace que uno pueda tener una expectativa real. Ese es el real índice que hay que mirar, cuántas son las personas fallecidas versus las personas contagiadas”, dijo.

Además, la UDI analizó la falta de respeto a las cuarentenas. “Uno ve aglomeraciones en todos lados, en donde no es necesario. Han habido denuncias por aumento de ruidos molestos. Claramente acá no hay una conciencia de que hay que salir lo menos posible“, dijo. “Creo que hay esta cosa de que ‘a mí no me va a tocar’, lo ven como lejano. La gente joven piensa que son como casi inmunes, o si le da no va a ser grave”.

“A lo mejor hay una cosa cultural que se ha instalado. Lo que pasó el 18 de octubre, mas allá de las demandas sociales, era bastante… rompían todo y mucha gente lo justificaba. También es una conducta sociológica bastante particular. Yo no sé esta falta de empatía y solidaridad que hoy día existe, creo que hay un tema culturar que posteriormente algún sociólogo tendrá que analizar”, concluyó