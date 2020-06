DC pidió al Gobierno “reformular la estrategia” para enfrentar el Covid-19

La Democracia Cristiana (DC) hizo un llamado al Gobierno a cambiar la estrategia para enfrentar la pandemia del Covid-19, tras el fuerte aumento de contagios, el incremento de los fallecidos diarios y la suma de 653 víctimas fatales no registradas anteriormente.

A través de una declaración, la DC afirmó que el Ejecutivo “debe reformular la estrategia implementada por el Ministerio de Salud, ya que a la fecha muy está lejos de garantizar el resultado que el país esperaba, sino que lo ha puesto en riesgo sanitario”.

En la misma línea, aseguraron que el “Ministerio de Salud debe garantizar la transparencia de los datos y la información, y permitir que otras entidades como el Colegio Médico, Espacio Público y otros relevantes, tengan una participación vinculante en las medidas que se adoptan, con el objeto de salvar a Chile de esta oscura crisis”.

“Por esta misma razón, apoyamos la Sesión Especial determinada por la Bancada DC, en que se citará al Ministro Mañalich por subestimación en cifras de fallecidos por Covid-19 y manejo de la pandemia”, añadieron.

La falange indicó que “si hoy la ocupación UCI es del 86% en regiones y 93% en Santiago, debemos actuar para que prevalezca la vida por sobre la economía. Por esta razón, consideramos de extrema necesidad el aumentar las cuarentenas y cordones sanitarios en las distintas regiones, enfocándose en que sean realmente efectivas y adoptadas por las autoridades regionales, con incidencias de las sociedades científicas y civil”.

“Y como las familias son primero, debemos aumentar ya el Ingreso de Emergencia y sus coberturas (369.205 para un hogar de 3 miembros y 451.570 para uno de 4), el monto y alcance del Fogape, y cambiar las cajas de alimentos por un voucher equivalente, entre otras. Es preciso y urgente”, sostienen desde la DC.

Por lo mismo, añaden que “la propuesta del Gobierno tanto en materia de ingreso familiar y marco fiscal, demuestra que aún no entienden ni la profundidad de la crisis, ni del tamaño del esfuerzo que se necesita para poder enfrentarla. Se debe hacer un esfuerzo mayor y no seguir regateando la necesidad de la gente, la cual no se puede enfrentar sólo con 3 mil millones de dólares adicionales, como propuso el ministro Ignacio Briones para este año”.

El partido opositor sostuvo que “el hecho de reconocer 653 fallecidos por Covid-19 -tras haber sido negados por el ministro Mañalich los excesos de muertos durante abril y mayo- resulta particularmente grave para la fe pública”.

“Por esta razón, esperamos una reacción del Presidente Piñera no sólo para garantizar que esto no vuelva ocurrir, sino para explicar satisfactoriamente cómo sucedió algo de este nivel de gravedad”, precisaron.

Por último desde la Democracia Cristiana llamaron al Gobierno “a terminar con la soberbia, dejar de culpar a la gente, y enmendar el rumbo, compartir los datos y poner en marcha y de buena fe, una solución que incluya a todos: especialistas, oposición, actores sociales, pero de forma participativa y vinculante”.

Agencia Uno