Miguel Crispi criticó falta de garantía de licencia médica a contactos estrechos

Este martes se publicó en el Diario Oficial el nuevo protocolo para contactos estrechos por coronavirus, que los obliga a permanecer en cuarentena por 14 días, aún cuando el resultado de un test PCR sea negativo.

Esto, dando pie atrás a lo publicado por el mismo Ministerio de Salud el pasado 30 de mayo y tras la polémica protagonizada por el subsecretario Arturo Zúñiga.

Sin embargo, el diputado Miguel Crispi (RD) recalcó que estas personas (los contactos estrechos) no tienen garantizada la licencia médica por 14 días, lo que en la mayoría de los casos resulta un impedimento para cumplir la cuarentena y termina ayudando a la propagación del virus.

“Con el nuevo protocolo, el Gobierno reconoce que lo estaba haciendo mal y sugiere tomarse los 14 días de cuarentena. Sin embargo, no hay licencia médica para esas personas”, afirmó Crispi.

“Es decir, el Gobierno reconoce que la forma de asegurar que no vamos a seguir contagiando es la cuarentena de 14 días -no el PCR negativo- pero sin garantizar la licencia médica por ese mismo periodo de tiempo. Esto es una nueva irresponsabilidad del Gobierno. No puede ser que si la prioridad es la salud de las personas, no se garantice la licencia”, aseguró el parlamentario.

El principal problema en la entrega de licencias médicas a los contactos estrechos, radica en que debe ser autorizada por la Seremi de Salud, complicando y retrasando su aprobación. Por ello, muchos de esos contactos estrechos terminan no cumpliendo la cuarentena y retornando a sus trabajos antes de tiempo.

Otro problema que se vive con las licencias médicas es que tras un oficio publicado el 11 de mayo por la Subsecretaría de Salud, a los casos sospechosos que están a la espera de un resultado, hoy se les entrega una licencia médica de 4 días, alargándose sólo si el resultado del test PCR es positivo.

El problema es que ese resultado está demorando mucho más de 4 días, dejando en desamparo a los trabajadores, que deben volver a sus trabajos aún no habiendo descartado el contagio.

Agencia Uno