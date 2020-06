Senador Carlos Montes: “El acuerdo no es por el acuerdo, es para que haya protección a las familias”

El senador Carlos Montes (PS) dice estar cauto con el acuerdo de Plan de Emergencia que convocó el Gobierno con los diferentes partidos políticos.

Según se conoció durante la noche de este lunes, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dispone de $10 mil millones de dólares en un marco de 20 meses, de los cuales US$ 3 mil millones serían para gastar el 2020 y el resto para usarlo entre el 2021 y febrero de 2022. Esta cifra incluye un esfuerzo para aumentar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), desde los 65 mil pesos actuales hasta un monto que oscila entre 70 y 80 mil pesos.

El senador, quien ha estado presentes en la reuniones de la comisión de Hacienda junto al Ejecutivo, dijo que esta es la primera vez que el Gobierno plantea sus propuestas frente a ellos, por lo que están analizándolas. “Hoy día en la mañana nos llegó un documento, ayer fue todo verbal, por tanto a través de esos datos, vemos puntos que hay cierto avance. pero muchos puntos que todavía hay que clarificar, despejar y todavía creo que estamos con bastante distancia“, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

De acuerdo al Montes, el principal objetivo de la oposición está puesto en la protección de las familias y en eso “claramente hay una percepción distinta de la realidad”. Ahora lo que estamos preocupados es que haya una solución potente después de tres meses y de una cobertura amplia y con un procedimiento los mas rápido y efectivo posible”, indicó.

“Se nos dijo que eran solo 2 millones familias y nosotros siempre hemos partido de la base que son muchas más familias. Hay que ver cómo se llega a esa cifra que no la entendemos, no nos calza. Que se plantee para todo este año financiamiento de solo 3 mil millones dólares adicional para todo el 2020, que es el periodo más serio para gastar mas recursos (…) no nos calza tampoco“, fueron algunas de la críticas de este acuerdo que se busca zanjar antes del viernes.

“El acuerdo no es por el acuerdo, es para que haya protección a las familias, y un plan de reactivación y un marco adecuado, pero lo principal hoy día es por razones sanitarias, además que dé razones sociales, si lo que nos ha ocurrido es que no se ha cumplido a cuarentena y ha ido expandiéndose el contagio de manera muy fuerte producto que no hubo un consistencia entre el apoyo a la familia con política a la cuarentena”, opinó Montes

Sobre el trato con el ministro Briones, dijo que “el ministro es muy abierto, dialogante, ese no es el problema, es el tipo de soluciones”.