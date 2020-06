Diputado Díaz llama a mejorar apoyos económicos a comunas que cumplirán cuarentena

El diputado del movimiento UNIR, Marcelo Díaz, calificó como “una medida oportuna” y “largamente esperada” la cuarentena total decretada por el Ministerio de Salud (Minsal) para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, como medida para reducir los altos contagios de coronavirus en ambas localidades.

Sin embargo, emplazó al Gobierno a mejorar los aportes económicos a las familias que deberán cumplir este confinamiento obligatorio sin tener acceso a sus fuentes laborales, en especial aquellas personas que trabajan en actividades informales.

“Sin duda que es una medida oportuna para Valparaíso y Viña del Mar. Me parece que era una decisión largamente esperada de manera bien transversal en la región, y en particular en estas comunas; pero junto con esta opción, el Gobierno debe reflexionar y entender que se necesita apoyar el ingreso de las familias para que las cuarentenas sí puedan ser cumplidas efectivamente por la comunidad”, manifestó el parlamentario por el distrito 7.

“Lo que hemos comprobado es que en aquellos lugares donde no se cumplen las cuarentenas, es debido a que la gente no tiene alternativa, porque simplemente no podría comer si no salen a la calle. Por lo tanto, cuarentena sin recursos, es una ilusión. Así que yo espero que el siguiente paso sea mejorar el apoyo para los ingresos de las familias”, agregó.

Agencia Uno