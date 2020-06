Aprueban proyecto que suspende el Simce y la Evaluación Docente 2020

Este jueves en sesión especial, la comisión de Educación aprobó en particular el Proyecto de Ley que suspende el Simce y la Evaluación Docente 2020 en el contexto de pandemia, quedando en condiciones para ser votado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“En la comisión de Educación aprobamos el Proyecto de Ley que suspende el Simce y la Evaluación Docente por el año 2020. Es un avance importante en esta época de pandemia para generar nuevos instrumentos de evaluación y no los que efectivamente generan estrés en las comunidades educativas”, sostuvo la diputada Cristina Girardi (PPD).

“Lo que hemos planteado no es no hacer diagnóstico, o no saber lo que pasa en las escuelas, sino aplicar elementos de evaluación que se generen desde las comunidades y ahí sepamos lo que está pasando”, agregó la parlamentaria.

Girardi planteó que “seguramente lo que saldrá como discurso es que hay un sector que se opone a evaluar y diagnosticar lo que está pasando en la educación. Nosotros hemos insistido en que no es que no queramos evaluar o diagnosticar, es que creemos que una prueba como el Simce, estandarizada que no mida los diferentes contextos, que no incorpore lo que está ocurriendo hoy día, y que se aplica homogéneamente, como si todo fuera igual, no va servir como un diagnóstico real para generar políticas públicas en relación a lo que está ocurriendo”.

A su vez, la legisladora subrayó que “el costo económico del Simce serían 18 mil millones de pesos que se aplicarán sin realmente obtener información valiosa para conocer lo que realmente ocurre en nuestras escuelas. Hay que generar diagnóstico en la comunidades y dejar de gastar recursos en seguir aplicando un instrumento que no dará cuenta de lo que está sucediendo”.

Finalmente, aclaró en relación a la Educación Docente que “se dejó la puerta abierta para que aquellos profesores que si quieran evaluarse a pesar de la suspensión lo puedan hacer. La decisión es de ellos”.

Agencia Uno