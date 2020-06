“¡Este es descriterio!”: parlamentarios de Chile Vamos criticaron a diputada Castillo (RD) por entrega errónea de caja con mercadería

Durante las últimas horas la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, denunció a través de las redes sociales que le llegó una caja con alimentos que entrega el Gobierno, pero que están destinadas a las familias más vulnerables y afectadas por la crisis de la pandemia y lo calificó como “indignante”.

Sin embargo, la situación mostrada por la parlamentaria fue duramente criticada por sus pares de Chile Vamos, quienes lo calificaron como un show. “Este es descriterio: “reclama” porque fueron a su caja a dejarle la caja de mercadería, pero lo increíble es que la recibió y firmó la recepción, no fue capaz de devolverla, la abrió… como se les nota que les gusta donarse las cosas a ellos mismos”, escribió el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

Paralelamente Diego Schalper (RN) también cuestionó la postura de su colega. “En vez de abrir la caja para el show, pudo haber dicho que no la necesitaba y devolverla. Si no va a ayudar, no entorpezca. Basta”, expresó.

José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano, fue más duro en sus términos. “Gana 10 millones al mes, parte del cual se “autodona” para financiar su reelección. Aún así, recibe una caja de alimentos destinada a las personas más pobres, la abre y arma un show para pegarle al gobierno“, dijo el ex candidato presidencial.

Colega: el barrio lo elige el Alcalde y no se hace distinción para evitar conflictos barriales. En vez de abrir la caja para el show, pudo haber dicho que no la necesitaba y devolverla. Si no va a ayudar, no entorpezca. Basta. https://t.co/L0DjLGy4Ux — Diego Schalper (@Diego_Schalper) June 12, 2020

…., como se nota q les gusta donarse las cosas a ellos mismos !! pic.twitter.com/pt3u0sHZJU — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) June 12, 2020