Luego de largos años de silencio, Pablo Longueira reapareció y en entrevista con la revista Capital solicitó no realizar el Plebiscito Constitucional del próximo 25 de octubre y enfocarse netamente en un acuerdo para la elaboración de un nuevo documento. “La base de ese acuerdo debe ser eliminar el plebiscito de entrada, está absolutamente de más. Es necesario que los constituyentes se elijan en listas nacionales, pudiendo optar por los mejores de la derecha, el centro y la izquierda”, dijo.

Andrés Allamand, senador de Renovación Nacional y uno de los rostros de la opción “Rechazo“, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y sostuvo que sólo una razón sanitaria alteraría la fecha original de la votación. “Salvo que exista una razón sanitaria que lo haga imposible, hay que mantener afirme el itinerario constitucional y en consecuencia tener un plebiscito que, como se ha conversado, fluya hacia el apruebo o rechazo de la manera que está establecido”, manifestó.

“No estoy a favor de un cambio de itinerario por razones políticas o por conveniencia, hay que mantener la fórmula que está establecida. No soy partidario de establecer cambios salvo que haya una razón sanitaria, es decir, que se repita un rebrote cuando estemos cerca de agosto u octubre o la situación que teníamos en marzo o abril“, agregó el parlamentario, quien se mostró contrario a la idea presentada por Pablo Longueira. “Estoy en total desacuerdo, por una razón muy simple: porque es saltarse el ‘apruebo’ o ‘rechazo’ e ir directamente una convención como si hubiese ganado el ‘apruebo’. Estoy en desacuerdo con esa fórmula porque las personas en un plebiscito tienen que expresarse”, expresó.

De paso el senador por Santiago Poniente afirmó que el posible regreso de las manifestaciones no podrían ser obstáculo para la realización de la consulta constitucional de octubre. “No es una razón sanitaria, pero espero que no vuelvan las protestas violentas. Si se produce un escenario de violencia, habrá que tomar las medidas para reestablecer el orden público de un Estado de Derecho”, cerró.