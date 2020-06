RD se bajó de negociaciones por Plan de Emergencia: Rubilar respondió que “no hay tiempo para la pelea chica”

Este sábado Revolución Democrática comunicó que se resta de la mesa negociadora para establecer el plan de emergencia que el gobierno busca consensuar con la oposición en el contexto de la pandemia del COVID-19.

En mayo, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a un “gran acuerdo nacional” para hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis sanitaria.

En esa línea, el gobierno presentó un plan de emergencia de US$ 10 mil millones a la mesa negociadora. Sin embargo, parte de la oposición ha calificado el monto como “insuficiente”. Posteriormente, el Ejecutivo habrá subido el marco fiscal a US$ 12 mil millones, pero sin lograr sellar un acuerdo.

Este lunes el acuerdo debería ser presentado como proyecto de ley en el parlamento, pese a que el monto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) representa a la piedra de tope, al estar por debajo de la línea de la pobreza.

En ese contexto, Giorgio Jackson, representante de la colectividad en la mesa, aclaró que la decisión de bajarse de las negociaciones responde a que como partido buscarán legislar con urgencia los proyectos que buscan aumentar los montos y la cobertura del IFE y el Seguro de Cesantía para apoyar a las familias vulnerables.

“Preferimos poner el acento en que estas medidas, sobretodo para el apoyo de las familias, cuanto antes estén en el Congreso y nosotros poder aprobarlas y de esa manera, poder girar la estrategia sanitaria hacia una que permita que las familias hagan la cuarentena y así no podamos extender la propagación de este virus”, indicó el diputado.

“Una vez que logremos superar esa barrera, empezar la recuperación económica con mucha fuerza y apoyo al empleo”, agregó el parlamentario.

Por otro lado, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, se refirió a la salida de la colectividad del diálogo y a través de su cuenta de Twitter condenó el hecho.

“Los acuerdos en emergencia no son una opción, son un DEBER. Es posible que todos entendamos esto? No hay tiempo para la pelea chica y mezquina, es el momento de estar a la altura”, escribió la ministra.

“La política debe estar al servicio de las personas y no a los intereses propios. Se llama Bien Común”, cerró.

