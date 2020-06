Chahín (DC): “Era insostenible la continuidad de Jaime Mañalich, tenía un desgaste muy alto”

Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y comentó la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud tras un año en el cargo y las críticas por el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus.

“Era insostenible, más allá de su persona de Jaime Mañalich, él tenía un desgaste muy alto. Se requiere de un nuevo estilo, uno más dialogante, menos confrontacional; que sea capaz de escuchar más a los expertos, científicos, que de alguna busquen trabajar con todos los sectores”, sostuvo.

El líder de la Falange, además, se refirió a la posibilidad de una acusación constitucional contra el ex secretario de Estado. “Soy súper respetuoso de las facultades que tiene la Cámara, pero eso lo debería resolver la bancada. Nosotros no lo hemos pensado y conversado, nadie en la DC lo ha planteado, no es algo que esté sobre la mesa. No me corresponde a mí adelantarme, pero creemos que hoy las prioridades son otras” expresó.

“¿Enrique Paris? No lo conozco mucho, no quiero anticiparme. Quizás a uno no le gusten sus declaraciones anteriores, pero no era ministro. Ojalá tenga un rol diferente, un cambio de estilo”, cerró.