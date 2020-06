Fuad Chahín (DC) y salida de RD del acuerdo por IFE: “Ellos tendrán que dar sus explicaciones”

Durante la madrugada de este domingo el Ministerio de Hacienda, junto a los principales partidos políticos de la oposición, llegaron a un acuerdo para el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) e ir en ayuda de las personas más afectadas de manera económica por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el Partido Comunista (PC), Partido Radical (PR) y Revolución Democrática (RD) se ausentaron de la reunión final, lo que provocó diversos comentarios en el mundo político. Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y abordó la decisión de la coalición perteneciente al Frente Amplio.

“Ellos tendrán que dar sus explicaciones, pero uno no puede renunciar a contribuir o aportar. Valoro que RD se haya sentado en la mesa, pero no deja de sorprenderse que se retiren a pocas horas del acuerdo y después lo destaquen. Por muy difícil que esté el partido, uno tiene que entregarlo todo hasta el último minuto“, sostuvo el líder de la Falange.

“No quiero especular, ellos tendrán que dar sus explicaciones. Es más fácil retirarse y decir “me quedó con lo que me gusta”. Eso no permite alcanzar acuerdos“, complementó el parlamentario, quien valoró la actitud de los otros partidos de la oposición. “Si no hubiésemos tenido la fortaleza de quedarnos con el PPD y el PS, no hubiésemos logrado los montos ni la cobertura del IFE, a estabilizar la tasa de reemplazo de la Ley de Protección del Empleo. Ahora vamos a cumplir el acuerdo”, expresó.

Chahín, además, se refirió al acuerdo conseguido con el Ministerio de Hacienda. “Es muy importante porque las personas están sufriendo las consecuencias de esta crisis, de aquellas que quedaron sin ingresos, algunas están pasando hambre… Esto es dramático, lo mínimo que uno puede hacer es buscar una salida. La política tiene sentido cuando uno busca el bien común, por lo mismo, era importante lograr un acuerdo“, manifestó.

“Nosotros queríamos un acuerdo, pero no cualquier. El que alcanzamos es un buen acuerdo, que va a mejorar un conjunto de medidas que ya se habían adoptado. Es un alivio a las familias, a las pymes, protección del empleo y reactivación económica“, finalizó el presidente de la Democracia Cristiana.