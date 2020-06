Ministro Blumel y la retirada de RD del Plan de Emergencia: “Bajarse al último minuto no es lo que hubiera esperado”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se muestra orgulloso por el acuerdo del Plan de Emergencia alcanzando entre el Gobierno y los partidos políticos, que logró subir de $65 mil hasta $100 mil el aporte al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por persona.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el secretario de Estado indicó que este fue un acuerdo virtuoso que se inició por la convocatoria del Presidente Sebastián Piñera y que fue acogido por las colectividades de Chile Vamos y varios partidos de oposición. Pero no todos.

“No estuvieron todos, es verdad, pero estuvo la mayor parte del arco político representado y por lo tanto es un acuerdo muy amplio”, afirmó Blumel.

“Este no es un acuerdo sobre todos los temas y todos los problemas que tienen el país, este es un acuerdo con objetivos concretos como son la protección de los ingresos de las familias, la recuperación económica y la responsabilidad fiscal para hacer este plan”, enfatizó.

Otro punto que destaca, es que con esta reunión, es la participación de 16 economistas de diferentes sectores, quienes hicieron la propuesta. Con esto, dijo, no solo “ha vuelto conversar el espectro político, sino que también volvió la técnica. La técnica y la política se combinaron virtuosamente, porque cuando hay solo política y no técnica, los resultados son generalmente torpes , no son buenas políticas publicas”, dijo.

Sobre la retirada del diputado Giorgio Jackson de la mesa, quien representaba a Revolución Democrática, el ministro dijo que “es lamentable, porque después de dos semanas de trabajo creo que habían estado participando de buena forma y bajarse al final, al ultimo minuto, no es lo que hubiera esperado. Sobre todo en un acuerdo que ha tenido una muy buena recepción”.

“Ellos tendrán que dar las explicaciones y las razones de por qué finalmente no lo suscribieron. Entiendo que han dicho que van apoyar los proyectos en el congreso, espero que no se obstruyan, que puedan avanzar rápido. Lo vamos ingresar hoy o mañana a más tardar con discusión inmediata. Necesitamos que se aprueben esta semana los primeros proyectos para empezar a entregar los beneficios a las más de dos millones de familia que se van haber beneficias por el IFE 2.0″, dijo.