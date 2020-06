Diputado Castro criticó al Gobierno por descartar “hibernación” de la capital

El diputado Juan Luis Castro (PS) calificó como un “error” la decisión del Gobierno de negarse a aplicar un proceso de hibernación en la Región Metropolitana.

El parlamentario destacó que le parece un procedimiento “perfectamente posible de asumir”, con las respectivas prevenciones de abastecimiento, servicios básicos garantizados y, sobre todo, con alimentación e ingresos, que permitan a las familias no estar obligadas a salir a la calle.

El legislador agregó que “negarlo de plano, es negar una última alternativa de salvataje para la Región Metropolitana y creo que esto pudo haberse manejado de mejor manera, porque todavía está latente y nuevamente lamento que las autoridades no hayan escuchado la voz profesional y técnica de la comunidad científica, que propuso una medida drástica, que puede ser difícil y dolorosa y que implica al Gobierno un sacrificio“.

Castro señaló que “si el Gobierno no quiere dar ese paso, no es culpa de la medida, es culpa de quien no quiere promoverla, porque no se siente capaz de resolver los problemas de las personas, para que puedan subsistir mediante una hibernación, que no es otra cosa que silenciar la ciudad y significa que nadie salga a la calle, porque los servicios básicos estarán garantizados”.

Finalmente, el diputado socialista recalcó que “si el Gobierno de Chile no puede garantizar esto hoy, significa que nuestro país está mucho más atrás de los países en vías de desarrollo, para frenar esta pandemia que cobra miles de personas fallecidas y cientos de miles de contagiados”.

Agencia Uno