Senador Moreira por aumento de Ingreso de Emergencia: “¿Por qué no nos dijeron antes que teníamos los recursos para que fuera mucho más?”

El senador Iván Moreira (UDI) mostró su molestia por el aumento de $65 mil hasta $100 mil en el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por persona, que se acordó entre el Gobierno y los partidos políticos en el Plan de Emergencia.

La disconformidad de parlamentario no es por que haya más dinero, sino que porque esto no se aplicó desde antes y tuvo que haber negociaciones de por medio para que los montos aumentaran.

“A mí me dio un poco de molestia que nosotros tenemos que poner la cara como parlamentarios de Gobierno frente a ciertas determinaciones que después cambian”, dijo en el matinal “Contigo en la Mañana”.

“Por supuesto que yo no estaba de acuerdo con los $65 mil, porque no lo encontraba adecuado. Lo que a mí me molesta es que después se sube a $100 mil. ¿Por qué no nos dijeron antes a nosotros como parlamentarios de Gobierno que teníamos los recursos para que fuera mucho más?“, criticó.

Moreira dijo que pidió explicaciones a autoridades de Gobierno, quienes le respondieron que “los $65 mil habían dado porque en ese minuto la situación del país era distinta a la que sucede hoy día, entonces nosotros debiéramos habernos proyectado con que este contagio iba a ser mayor y se necesitaba entregarle mayores recursos a las familias”.

“Soy partidario, y no soy populista ni nada, que si el Gobierno se tiene que endeudar un poco más, tiene que hacerlo”, sentenció.