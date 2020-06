Kast conversó a fondo con diputadas RN: “Yo espero que en el futuro se puedan superar las diferencias”

Durante una hora y 40 minutos, las diputadas de Renovación Nacional; Catalina del Real, Camila Flores y Sofía Cid conversaron con el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Desde cómo vive la cuarentena el líder Republicano , pasando por la contingencia, proyectos de ley como ESI, la disminución de parlamentarios, elecciones futuras y las disputas de RN al PRCH, fueron parte de la reunión de zoom que siguieron atentos 289 conectados.

La conversación tuvo dos rondas de preguntas por parte de las parlamentarios, consultas del público y de JAK donde se habló de la relación de RN con el Partido Republicano a lo que la diputada del norte, Sofia Cid manifestó que “la derecha no entiende que tiene que ser generosa, no vamos a llegar a ninguna parte. En el Congreso no somos mayoría teniendo un presidente electo con un 55%. Si hubiésemos logrado llevar a gente que realmente podía ganar y no al regalón del partido político tendríamos la mayoría”

Por su parte, Catalina del Real, reconoció que que han habido tensiones entre Renovación Nacional y el Partido Republicano.” Han habido conflictos, seguramente también entre Mario Desbordes y José Antonio. Pero yo creo que todos estos conflictos en política finalmente tienen que ser superados por un bien mayor.”

En esa línea, la diputada Camila Flores dijo que “la derecha tiene que estar unida; la verdadera derecha, esos que no tenemos temor a decir que somos de derecha, no lo que se definen de centro, esos medios amarillos, medios tibios que rehúyen muchas veces a determinadas convicciones. Creo que nosotros tenemos que estar más unidos que nunca porque lo que lo que pretende la izquierda es destruir Chile “

Para finalizar fue el turno de JAK quien manifestó que “ es fundamental que trabajemos como que si se va a hacer el Plebiscito para el rechazo y eso requiere unidad. Tenemos que hacer una revisión de qué ocurrió en la última elección parlamentaria. Yo vi con estupor y lo veía venir que cuando protegían a un diputado(a) y le llevaban a alguien que no tenía la fuerza suficiente para sacar votos, al final se perdía la diputada o el diputado protegido.

Sobre la relación del PRCH y RN enfatizó que cuando el presidente de RN avanzó y respaldó el cambio constitucional “se empezaron a producir tensiones. Tuvimos también desacuerdos en cómo era el manejo de la pandemia por parte del exministro Mañalich, porque él quizás recibió mucha presión del alcalde Codina, del senador Ossandón, que estaban muy en desacuerdo con lo que decía Mañalich y nosotros estábamos muy de acuerdo en defender a Mañalich. Yo espero que esto en el futuro se pueda superar”, cerró.