Diputado Vidal e infracción de medidas sanitarias: “Mas allá de que la pena sea baja o alta, nadie está fiscalizando”

El diputado Pablo Vidal (RD) dice que el Gobierno ha errado el foco con la rápida promulgación de la ley que endurece las penas para quienes incumplan las medidas sanitarias, con hasta 3 años de cárcel y $10 millones de multa.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario relató que ayer tuvo que cruzar varias comunas de Santiago y no vio fiscalización. Según él, ese es el mayor problema y no el tamaño de las penas.

“Estuve en la comunas de Quilicura, Pudahuel, pasé por Maipú, estuve en Estación Central y me tocó por el recorrido pasar por otras comunas y a mí no me toco ningún control. No me controlaron en ninguna parte, no observe ningún control. Pasé por la Alameda, pasé por la autopista, pasé por calles pequeñas”, contó.

“Sobre todo lo que llama la atención es la gran cantidad de vehículos y personas en las calles. Me preocupa mucho porque esta misma semana hemos estad discutiendo sobre este proyecto de ley, que el Gobierno intentó rápidamente promulgar que endurece las penas, y uno dice si las gente sigue en las calles ese es un camino, pero las evidencias demuestran que endurecer las penas no hace necesariamente que la gente cambie su conducta“, argumentó el legislador.

“Mas allá de la pena sea baja o alta, nadie está fiscalizando que se cumplan las medidas sanitarias”, criticó.

En ese sentido, el diputado señaló que en lo primero que hay que preocuparse es en poder asegurar que las familias más vulnerables van a poder quedarse en casa. “Hay una necesidad económica primera, que una vez resuelta, por ejemplo con Ingreso Familiar de Emergencia, uno podría entender que más las medidas de fiscalizaciones y las sanciones podrían tener sentido. Lo que a nosotros nos parece que una cosa va antes que la otra, y en ese sentido creo que el Gobierno se equivoca“, dijo.

“Si un supiera que que si sale de la casa es altamente probable que te vas a topar una fiscalización y vas a tener que tener el permiso, y se restringe la cantidad de permisos, cosa que yo respaldo, y tú sabes que te vana fiscalizar, tú no vas salir, aunque la multa sea de $100 ó $500 mil, no importa de cuánto se la multa, lo importante es que tú sepas que te vas a someter a una fiscalización y te van sancionar por cometer una falta“, sentenció.