“Nunca tuve un rollo por no tener un partido”: Sichel habla tras salida del Gabinete y dice que dudó en ser presidente del BancoEstado

El actual presidente del directorio de BancoEstado, Sebastián Sichel, confesó que le costó tomar la decisión de aceptar el cargo luego de que el Presidente Sebastián Piñera le confirmara su intención de removerlo del Ministerio de Desarrollo Social.

“No estaba tan seguro. Le pregunté si esto era un trabajo ejecutivo o si era para ir al directorio dos veces al mes, porque si era así no me interesaba”, dijo en entrevista con El Mercurio.”Le quedé de contestar y me fui a caminar, justo a la vuelta de La Moneda. No quería llamar a mi señora porque sabía que me iba a decir que no aceptara”, agregó.

Esto, tenía razones personales que implicaban a su familia. “Como yo no tuve papá. tengo el rollo de no ser un papá ausente. Ese es casi un trauma para mí: no quiero faltarle a los cabros; entonces llamé a la Bárbara (su mujer) para preguntarle”, dijo.

“A ella le había prometido que cuando dejara de ser ministro nos íbamos a ir diez días a la casa que tengo en Llico, donde no hay nadie a 12 kilómetros a la redonda. Era mi promesa, pero ella me apaña en todas y acepté”, añadió.

Coronavirus

Durante su paso por el Gabinete, Sichel debió enfrentar la pandemia del coronavirus junto al entonces ministro Jaime Mañalich. Respecto de la gestión del médico, dijo que “el desafío del Gobierno es avanzar en entregar siempre mejores cifras y más transparentes. Acá no había fórmulas previas y todo esfuerzo que se agregue en ese sentido es mejor”.

“Entiendo que ese es el esfuerzo que hará el nuevo ministro: continuar avanzando en informar claramente qué pasa con la pandemia en Chile. Y sobre todo tomar medidas para protegernos y que el sistema de salud funcione: esta debe ser la prioridad de todos. Ya habrá tiempo para juzgar lo hecho, hoy debemos mostrar unidad para lograr contener esa crisis”, aseguró.

Un ministro sin partido

En 2015, y tras 15 años de militancia, Sebastián Sichel renunció a la Democracia Cristiana, y posteriormente armó Ciudadanos, junto a Andrés Velasco. A Corfo llegó en 2018, empujado por el exministro del Interior Andrés Chadwick, con quien había compartido oficina en la Universidad San Sebastián, recuerda la publicación.

“En el gabinete, la mitad de los ministros son independientes: Valdés, Walker, en su momento Schmidt. Entonces, al principio para mí no era una fragilidad, porque el Presidente y el Gobierno apostaba a los independientes”, dijo en la entrevista.

“Obviamente yo venía de otra cultura, lo que podría haber sido una dificultad, porque era independiente. Pero quiero ser bien justo. Además de los reparos de la UDI y de RN, tuve muy buena relación con los partidos en general, me apoyaron harto y eso se pudo ver cuando salí”, dijo.

“Yo nunca tuve un rollo por no tener un partido. Además, hice un buen trabajo y me llevaba bien con la gente de la oposición”, afirmó. “Pero no me voy a hacer el leso: no tenía partido. Y obviamente, más que sentir soledad, probablemente habría sido mejor si lo hubiera tenido para haber aportado más activamente a la relación con los partidos desde el comité político”, añadió el exministro.

-Entonces, ¿por qué lo sacaron del ministerio de Desarrollo Social?

-Son decisiones que toma el Presidente. Él las sabe y como republicano que soy, siempre voy a estar de acuerdo con ellas. Es él quien gobierna (…). Creo que cualquiera que crea en la democracia tiene que respetar estas condiciones y apoyarlas, o vamos a caer otra vez en carreras individuales, en egos, narcisismos, en pensar que uno es imprescindible para un cargo. Yo me siento siempre una pieza más. Y si puedo ayudar, bien; y si puedo hacerlo en otro lado, mejor. Por eso salí feliz.

-¿No le parece extraño que un Gobierno que tiene muy baja aprobación en las encuestas, saque al ministro mejor evaluado?

-Agradezco mucho que el Presidente me haya dado la oportunidad de ser ministro, y sin partido, y con mi historia política. Si en su minuto me necesitó en estas condiciones, y hoy me necesita en otro lado, está bien. Y a mí el Presidente me permitió seguir ayudando desde el banco.

-¿Hizo amigos en el gobierno?

-Amigos no, pero me llevaba muy bien con los ministros. Con Couve, con Antonio Walker, con la Carola Schmidt, la Consuelo Valdes. Y tenía muy buena onda con Felipe Ward.