“Deja de mentir”: El round tuitero entre Kast y Desbordes en que ambos se acusaron de hipócritas

José Antonio Kast criticó este martes al presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Debordes, por sumarse a “la miseria política de la izquierda” y dar “un golpe bajo al Presidente en medio del momento más crítico de la pandemia”.

Esto, en relación a que el diputado dijo que “no me cabe en la cabeza que a alguien se le ocurra contratar músicos”, por el caso del funeral de Bernardino Piñera, tío del Presidente Sebastián Piñera, y que despertó gran polémica este lunes.

“Una coalición de Gobierno con estos ‘líderes’ no tuvo ni tendrá destino alguno. La peor cara de la ‘centroderecha’“, añadió a su crítica el presidente del Partido Republicano.

La respuesta vino al poco rato después. “Hacer política desde el odio está en tu derecho, mentir NO! La entrevista es clara, dije que SÍ se cumplió el protocolo, el féretro estaba sellado, don Bernardino tuvo Covid en mayo, hoy NO. Los músicos no los justifico. Promueve tus propuestas o ideas, pero deja de mentir!“, contestó Desbordes por Twitter.

La discusión continuó:

Kast: “Llevas meses haciéndole daño al Gobierno directa e indirectamente, experto en no quedar mal con nadie. Cercano al Gobierno para repartirse los cargos del Estado, lejano para criticar y practicar el populismo y la demagogia. En fin, la hipocresía!”.

Desbordes: “Llevas meses atacando al gobierno y después haciendo un punto a favor, para intentar vestirte de leal con él. Recuerda que te conocí de secretario general de partido de gobierno, no vengas a dar lecciones de moral que no tienes. Eso sí que es hipocresía. Promueve tus ideas y deja de mentir”.