Senador Navarro acusó a ministro Paris de “manipular el lenguaje”

Esta tarde, el senador Alejandro Navarro (PRO) se refirió al informe entregado esta mañana por las autoridades de salud sobre el estado de avance del Covid-19 en Chile.

En ese contexto, el parlamentario acusó al ministro de Salud, Enrique Paris, de “manipular el lenguaje”, luego que el titular de la cartera asegurara que existe una “leve mejoría” de la situación en el país.

Para Navarro, “lo que está claro es que el ministro Mañalich manipuló las cifras, y es una mala señal que el ministro Paris manipule el lenguaje. Eso de ‘leve mejoría’, si no va acompañada de una explicación contundente, solo confunde y altera la realidad”.

Sobre la estrategia adoptada por el Ejecutivo, el senador por el Biobío planteó que “aun no hay integración aun de los alcaldes, no hay trazabilidad, seguimiento y aislamiento. No hay dinero para que la atención primaria se incorpore. Los alcaldes aún no han sido incorporados”.

Asimismo, el parlamentario del PRO insistió en que las cifras nacionales pronto serán las más altas del continente y que es consecuencia de una política fallida.

“Un cuarto de millón de contagiados tiene Chile, superamos a Italia y España y luego vamos a superar a Perú, estaremos dentro los tres peores países de América; Estados Unidos, Brasil y Chile. Esto nos habla de una política fallida y una política equivocada que tiene costos en vida”, puntualizó Navarro.

El senador sentenció que “hay un punto de quiebre, el gobierno no se da cuenta, y prefiere emplazar al parlamento e ir a Arauco a perseguir a los mapuches con los militares. El gobierno ha equivocado el rumbo y lo debe corregir”.

Agencia Uno