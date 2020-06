Aprueban proyecto que reconoce e incluye al pueblo Selk’nam en la Ley Indígena

Por 148 votos a favor y 2 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy, en el marco del día de los Pueblos Originarios, el proyecto de ley que reconoce e incluye al pueblo Selk’nam en la Ley Indígena.

La diputada Claudia Mix afirmó que “era importante que se avanzara en la tramitación de esta iniciativa que busca que los Selk’nam no sólo sean reconocidos legalmente, sino que, al igual que todos los otros pueblos originarios reconocidos, tengan el derecho de acudir al Estado como pueblo reconocido. Donde hoy se les excluye, incluso en la CONADI, mañana se les incluirá si finalmente este proyecto se convierte en ley”.

La parlamentaria explicó que esta iniciativa “cambiará la vida de estas personas, pues los habilitará a postular a fondos culturales, de desarrollo económico, proyectos Corfo indígena, turismo indígena, becas, así como eventualmente al fondo de tierras y aguas indígenas”.

Hasta ahora, al ser considerados un pueblo extinto, a los Selk’nam se les han negado los exiguos recursos que los pueblos australes reciben del presupuesto total destinado por el Estado a los pueblos originarios.

“Lo mismo pasaba con los diaguitas, hasta que se les reconoció el 2006. Esperaron 13 años después de la ley indígena de 1993 para poder hacerlo, para que se terminara la odiosa discriminación estatal”, recordó la parlamentaria.

En ese sentido, Mix indicó que “tenemos una deuda con todos los pueblos ancestrales para el proceso constituyente, no podemos seguir dilatando la discusión de los escaños reservados. El reconocimiento de los pueblos no sólo debe ser administrativo, también debe garantizar los derechos civiles como parte del debate constituyente, como pueblo dentro del Estado Chileno. Debemos fortalecer las instituciones con más democracia, sin exclusiones y sin discriminación”.

Respecto a las opiniones en relación a que este proyecto merece una consulta, la diputada sostuvo que la iniciativa “no afecta los derechos del resto de los pueblos, pues no se les quita ningún derecho ni se afecta su interés. Es decir, no se vulnera el Convenio 169, pues no afecta al resto de los pueblos”.

“Es nuestro deber aprobar el reconocimiento por parte del Estado de un pueblo que es parte de estas tierras desde mucho antes que existiese el mismo Estado de Chile. Valoro que esta Cámara, con la votación de hoy, haya sabido honrar la vida, la dignidad y la memoria de un pueblo humillado, maltratado y profanado, que hoy busca ser reconocido por el Estado”, añadió la legisladora.

“Ahora hay que seguir trabajando para que este proyecto pueda convertirse en ley. El pueblo Selk’nam no puede seguir esperando, sus ancestros claman justicia, y este Congreso debe estar a la altura”, concluyó la diputada.

El proyecto aprobado hoy fue originado en una moción de las diputadas Claudia Mix, Emilia Nuyado y Camila Rojas, y de los diputados Jaime Bellolio, Gabriel Boric, Amaro Labra, Andrés Longton, Jorge Rathgeb, Gabriel Silber y Cristóbal Urruticoechea.

Agencia Uno