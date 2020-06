Navarro y cordón sanitario para el Gran Concepción: “No detiene la expansión del virus y crea una falsa sensación de seguridad”

Esta mañana el senador Alejandro Navarro (PRO) se refirió a la medida anunciada por las autoridades regionales de decretar un cordón sanitario en el Gran Concepción para este fin de semana.

El parlamentario catalogó la iniciativa como “una decisión parcial e inútil” y reiteró su llamado a decretar cuarentena total para toda la Región del Biobío.

El congresista manifestó que el cordón sanitario “es una medida de parche, una medida de ilusión. No detiene la expansión del virus y crea una falsa sensación de seguridad porque la movilidad durante la semana es total. Y sobre esa movilidad no estamos haciendo nada, se requiere cuarentena total ahora, el cordón sanitario no sirve de nada. Tomar la temperatura cuando el 45% de los contagiados son asintomáticos no sirve”.

Asimismo, Navarro reiteró la crítica a las autoridades regionales por la falta de coordinación con los municipios, y emplazó al Almirante Carlos Huber y al intendente Sergio Giacaman a revelar la cadena de toma de decisiones de las medidas anunciadas.

“Hemos reiterado la solicitud de cuarentena digna y total para la región del Biobío. Los alcaldes insisten en una cuarentena total y digna y el almirante Huber y el intendente Giacaman nos informan que habrá un cordón sanitario por el fin de semana. Quiero preguntarles, ¿quién tomó la decisión? ¿la tomaron ustedes ¿O la tomaron en Santiago? Porque claramente el cordón sanitario no sirve de nada para detener la expansión del contagio”, insistió el senador del PRO.

En esa línea, el parlamentario hizo un llamado a que “el almirante y el intendente nos digan quién tomó la decisión, porque es una decisión parcial e inútil. Perfectamente inútil para detener el avance del COVID-19”.

“Si a alguno lo tranquiliza, bien, pero no cumple su objetivo porque es una medida que niega la medida de fondo, que alguien debe tomar: Cuarentena digna y total ahora en Biobío, antes que sea tarde”, cerró el senador.

Agencia Uno