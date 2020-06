Pepa Hoffmann acusa de sedición a alcalde Tamayo: "No sé si está planeando un golpe de Estado con Jadue..."

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, afirmó que hoy el Presidente Sebastián Piñera “no es capaz de discernir el cuidado superior de la nación” por la pandemia del Covid-19. Una declaración que molestó a la diputada María José Hoffmann (UDI), quien lo acusó de sedición.

“Cuando el Presidente de Chile definió una estrategia llamada Retorno Seguro, cuando definió una estrategia de inmunización de rebaño, qué significa hoy día, estar dentro de los primeros países del mundo en nivel de contagio, de no ser capaces de tener cuarentenas efectivas, en no tener medidas de toque de queda con horario menores que permitan que las personas estén en sus hogares”, criticó la autoridad comunal en el matinal “Contigo en La Mañana”.

Añadió que, aunque haya un Ingreso Familiar de Emergencia, “la gente igual va estar forzada a salir a la calle, porque no se han dado las condiciones. Entonces, ayúdenlos un poquito. Aquellos que son partidarios de este Gobierno, que votaron por él, por favor sean un poco más solidarios y no estén poniéndoles puras trabas”, dijo en referencia a las propuestas legislativas.

“Hoy día el Presidente no está en condiciones de gobernar con claridad y eso es evidente, lo demuestra en sus hechos, no hablo de sus percepciones. Hoy día tenemos una falta de orientación clara en nuestro país para enfrentar la pandemia y estamos más preocupados del paté de jabalí y no ayudar a nuestros vecinos que la están pasando mal”, agregó.

La respuesta de Hoffmann

Frente a los dichos de Tamayo, la diputada Hoffmann le contestó con dureza. “Yo respeto el debate, pero creo que alcalde esta fuera de sí, no creo que esté en sus cabales esta mañana. Además, por lo que me ha tocado conocerlo creo que es una persona bastante ponderada. No sé si está proponiendo un golpe de estado o qué está proponiendo, porque si dice que no está en sus cabales ni puede gobernar, es mas que grave”, dijo.

“No se que le pasó hoy día, porque lo que está diciendo es bien grave, es casi como sedición, no sé si está planeando un golpe de Estado con (Daniel) Jadue, no sé que están pensando“, le dijo.

Minutos más tarde, el alcalde le respondió con el mismo tono: “No estamos preparando ningún golpe de Estado, es precisamente la UDI que sabe bastante de golpe de Estado, quizás tiene esa afinidad de traspasarle a otros la voluntad de andar haciendo golpes de Estado. Eso no está en nuestras ideas”.