Presidenta del Senado, Adriana Muñoz: “Hasta el momento el Parlamento no ha aprobado ninguna ley inadmisible”

La convocatoria de una mesa de expertos para abordar el perfeccionamiento en los criterios y procedimientos del Congreso determinar la admisibilidad de mociones o proyectos de ley, hecha por el Presidente Sebastián Piñera, ha provocado un roce entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), indicó que recibió este anunció con “bastante sorpresa, porque hemos estado desarrollando trabajo conjunto con el Gobierno a través de los ministros políticos hace bastante tiempo”.

“Hemos estado buscando, tanto en coordinación con la Cámara de Diputados y el Gobierno, cómo conversar, procesar, desde la conversación política junto a los ministros. Fue bastante difícil hacerlo con el ministro Ward, una vez que asumió el ministro Alvarado, también la semana pasada hemos tenido una reunión el mismo sentido”, detalló.

Por eso mismo, dice que “es sorprendente que habiendo disposición tanto del presidente de la Cámara como del Senado de trabajar estos temas en conejuno con el Gobierno, sorprende que el Presidente va conformar un órgano externos para tratar esta materia“.

Además, Muñoz dijo que “hasta el momento el Parlamento no ha aprobado ninguna ley inadmisible. Hay proyectos de ley, por cierto, hay uno que es el de servicios básicos, mientras fue su tramitación no hubo ningún reparo de admisibilidad, solo que el Gobierno anuncio cuando fue despachado del Congreso que iba recurrir al Tribunal Constituciobal (TC), con el propósito de hacer un control de constitucionalidad, pero al final no lo hizo“.

“Por otro lado esta el proyecto de postnatal, que es el que más ha provocado controversia, pero que no es ley de la República y que por cierto el Presidente, con sus facultades, en un sistema político hiperpresidencialista, el Presidente puede intervenir la decisiones del Congreso en esta materia de controversia de admisibilidad. Puede recurrir en cualquier momento de tramitación de la incitativa y puede recurrir al TC para establecer un control de constitucionalidad“, explicó la senadora.

El reparo que hace la legisladora es que el Ejecutivo “no se puede impedir que una mesa o una sala ponga en debate materia que tienen estos visos, discrepancias, de admisibilidad. Hilar tan fino es bastante extraño, porque en realidad lo único que ha habido es el debate de un proyecto“.

Específicamente sobre la ley de postanatal de emergencia, Muñoz dijo que “si el Presidente considera que es inadmisible, que es inconstitucional, lo que aprobó la Cámara de Diputados, debería hacer rato ir al TC. Aquí el Gobierno no ha hecho usos de sus atribuciones para intervenir en ese momento, porque tiene facultades intervenir decisiones que nosotros tomamos“.

“En ese momento el Gobierno debería haber sido sincero y haberle explicado a las madres que ‘es inconstitucional, irroga gasto, son 100 millones de dólares, el país no tiene esos recursos para usted, madre trabajadora’. Eso es lo que debería haber dicho el Presidente de la República hace dos mes atrás cuando salio este proyecto o durante su tramitación en la Cámara de Diputados”, criticó la presidenta del Senado.