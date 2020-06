Senadora Carolina Goic: “Mi total respaldo al postnatal de emergencia”

Como inadmisible fue considerado en el Senado el proyecto de extensión del postnatal durante este periodo de emergencia por el Covid-19. Esto, porque requiere gasto público y eso es una atribución exclusiva del Ejecutivo.

Y si bien la senadora Carolina Goic (DC) votó en contra de su ingreso, dice que la iniciativa igualmente tiene “mi total respaldo, me parece de perogrullo. Lamento que se haya tramitado tanto. Tiene que ver con familias que hoy día viven esa angustia, una mamá que no puede ir a trabajar porque no hay sala cuna, porque no están funcionando y no vana funcionar por un tiempo”.

Como respuesta a esta necesidad, el Gobierno lanzó otra propuesta, que es que madres, padres y cuidadores de niños hasta 6 años puedan acogerse a la Ley de Seguridad del Empleo mientras los establecimiento estén cerrados. Junto al seguro de cesantía que corresponde, se suma un 5% y con un piso mínimo garantizado de 300 mil pesos.

“El Gobierno lo que plantea no contempla el postnatal de emergencia, lo que plantea es algo que yo valoro sí, valoro que se haga cargo del cuidado infantil, que no es solo un problema de mamás con una guagüita de meses, sino que también para papás con niños mas grandes”, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Aquí queda pendiente resolver el problema que tiene papas y mamás de hijos menores de 1 año, y ahí espero que el Gobierno se abra a respaldar la extensión del postnatal tal cual como estaba planteado”, sostuvo Goic.

Si no, la senadora indica que hay una alternativa: que se den licencias Covid, pero parentales, para que las madres se puedan quedaren casa con el recién nacido.

“Esa licencia no necesita ley, esa licencia solo necesita la norma de la autoridad sanitaria, como se ha hecho con las otras licencias. El Presidente Sebastián Piñera tiene alternativa sobre la mesa, y lo que uno que le diría es que no se demore más y responda a las familias“, solicitó.

Frente a la cifras de $100 millones en que está avaluada la medida, Goic dijo que “me gustaría ver los número con harta claridad. Cuando se habla de un segmento donde se va a garantizar un piso de $300 mil, yo creo que por otro lado nosotros ya estamos garantizando ese piso, cuando hablamos del IFE que probablemente le va llegar, o sea, creo que las cifras gruesas se puede esconder la letra chica“.

Sobre la inconstitucionalidad de la norma, Goic reconoció que “yo voté en contra de la admisibilidad, en eso he sido muy clara. Nosotros no tenemos atribuciones, pero a mí me tocó encabezar la pelea por la extensión del postnatal de 3 a 6 meses, y lo que logramos fue la firma dele Presidente para que se extendiera, y fue muy duro, pero finalmente lo logramos, que se entendiera que esto no es un costo sino una inversión, como el desarrollo de los niños”.