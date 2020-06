Diputado Andrés Celis (RN) se abre a discutir el retiro del 10% de los ahorros previsionales

El diputado de Renovación Nacional del Distrito 7 de la región de Valparaíso, Andrés Celis Montt se refirió hoy a la propuesta planteada por algunos sectores políticos que buscan permitir el retiro del 10% de los ahorros previsionales de los cotizantes, y criticó a quienes se oponen a la idea de discutirlo.

A juicio del parlamentario “hoy en nuestro país hay una desconexión total entre el Chile real, el país donde uno se encuentra con personas de clase media en cada esquina, con aquel otro Chile que entre cuatro paredes o en un segundo piso de La Moneda, hacen análisis sin reflexionar que existe ese gran segmento denominado clase media; que está recibiendo el duro golpe de la cesantía producto de la pandemia del COVID-19, viéndose gravemente afectada por el impacto económico, que le impide salir adelante por sus propios medios y es ahí donde se le debe dar el apoyo para que lo logre”.

Asimismo, Celis explicó la necesidad de abordar medidas que vayan en ayuda de la clase media, ya que a su juicio, estas familias actualmente no están siendo consideradas. “Por cierto que el Ingreso Familiar de Emergencia no ha llegado en ayuda a la clase media. En esa línea, me parece que se pueda por esta única vez sacar el 10% de lo que tiene ahorrado en la AFP y a futuro, perfectamente, complementar con un préstamo blando que le otorgue el Banco Estado, con 0% de interés, a 48 o 60 cuotas”.

“Tenemos que avanzar también en una línea de protección que vaya al cuidado de los créditos hipotecarios y de consumo, y para eso me parece que con el aval del Banco Estado perfectamente también se puede lograr, para que se pueda dar un respiro a la gente de clase media que hoy está sufriendo muchísimo y son los invisibles dentro de una realidad dramática que estamos viviendo”, finalizó el legislador.