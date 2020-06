“Yo no los puedo liberar”: El tenso momento de Bachelet al ser encarada por activista mapuche [VIDEO]

La tarde del domingo se ha viralizado un video donde una mujer increpa a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en Ginebra, Suiza, por la situación de los presos mapuches.

En el registro, se ve que la ex Presidenta de Chile es abordada por una mujer y tras decirle que se debe ir, la sigue preguntándole por qué “no puede hacer nada” y pidiendo libertad para la causa.

Finalmente, Bachelet dice: “Yo no los puedo liberar, yo no soy del poder judicial, los únicos que pueden liberar en Chile son la justicia, ni siquiera los gobiernos”.

“Entiendo y me parece tremendo, y sé que probablemente no hay justicia igual para los mapuches que para el resto (…) lo he visto en todas partes del mundo, con los pueblos indígenas hay mucho prejuicio”, señaló la ex mandataria.

En un tenso diálogo, Bachelet también reconoció que intentó cerrar el penal Punta Peuco, y aseguró que ha pedido a los gobiernos del mundo que, por la pandemia, liberen a los prisioneros.

Luego dice que se comprometerá a informarse mejor del caso este lunes cuando llegara a su oficina: “El lunes cuando llegue me voy a preocupar de ver el tema, me comprometo contigo”.