Andrés Allamand abordó elecciones de RN y criticó gestión de Mario Desbordes: “No me parece bien que esté en la tesis del Apruebo”

Durante noviembre Renovación Nacional realizará las elecciones internas en las cuales se designarán las directivas nacionales y regionales. Mario Desbordes, actual presidente del partido, anunció que irá por la reelección y la otra lista aún no se conoce, pero ya gana adeptos.

Uno de ellos es el senador Andrés Allamand, quien en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura mostró su contrariedad a la gestión del timonel. “Renovación Nacional necesita un cambio de orientación y hace semanas (Desbordes) señaló que iba a repostular. Varios no estamos conformes con esa conducción“, dijo.

El parlamentario también criticó a su par de coalición por la diferencia de posturas para el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre. “No me parece bien que esté en la tesis del Apruebo. RN tiene que ser un partido que respalde con mucha fuerza al Gobierno”, expresó.

“Hay que ser cuidadosos con las posturas en las actuales circunstancias, y las de algunos aparecen más alineadas con la postura de la oposición. Eso a mi no me parece bien“, complementó el ex precandidato presidencial, quien reiteró su apoyo a la lista que enfrente a Mario Desbordes.

“Hay una diferencia legítima en RN. Es un partido democrático, pero voy a apoyar con mucha fuerza la lista que se va a levantar para enfrentar a Mario Desbordes“, cerró.