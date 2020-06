Girardi y ley de Isapres: “Que beneficie a afiliados y no legalice el abuso”

El senador Guido Girardi (PPD) pidió este martes al Ejecutivo que le ponga urgencia a la Ley de Isapres que se tramita en el Senado pero con una clara “voluntad de beneficiar la salud de las personas y no los intereses económicos de las aseguradoras privadas”.

A juicio del parlamentario, se debiera de inmediato limitar las ganancias de las isapres, normar la devolución de las cotizaciones pagadas durante la pandemia –“no ha tenido contraprestaciones”-; prohibir el incremento del costo de planes, así como el mal uso de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), “el cual debe ser automático y retroactivo”, además de terminar con las preexistencias, las tablas de factores de riesgo y la integración vertical.

Para Girardi el actual proyecto que está en la Comisión de Salud, “es un traje a la medida de las isapres y sólo legaliza el abuso”, por eso exige al Gobierno que considere en el proyecto todas las medidas ya anunciadas, aunque en verdad el cree que hay que avanzar hacia un sistema de Seguro Único de Salud, “como los países europeos, dónde las isapres son seguros de segundo piso y opcionales”.

El parlamentario señaló que “le pedimos al Ejecutivo que le ponga urgencia a la Ley de Isapres que está desde el 2011 en el Senado, pero con una clara voluntad de avanzar en lo inmediato regular e impedir situaciones que, particularmente en pandemia, dañan la salud de la población”.

Asimismo, agregó que en este período “las isapres han tenido utilidades gigantescas porque los afiliados siguen pagando, pero no reciben atención. Hay que establecer una norma que obligue, inmediatamente, a devolver los recursos que no han tenido contraprestaciones. Y si no hay disposición para hacerlo a través de un dictamen de la Superintendencia se debe hacer por ley”.

El senador indicó que “se debe prohibir aumentar el costo de los planes en período de pandemia porque es absolutamente injustificado, cosa que siguen haciendo así como disminuir las prestaciones, como lo denunciaron los propios vendedores planes, lo que nos parece gravísimo”.

Girardi afirmó que “la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) debe ser automática y retroactiva. Hoy es el paciente quien debe activarlo al momento de llegar a la urgencia, pero muchas veces no está en condiciones de hacerlo ya sea porque está inconsciente, en shock o intubado y se endeuda de por vida”.

El parlamentario también pidió prohibir el “mal uso y manipulación del CAEC, porque, aunque lo financian, las personas no lo activan porque la isapre define donde derivarlo y como son planes cerrados los envían a lugares de menor complejidad donde el paciente corre riesgo de morir o no sanar adecuadamente. Muchos optan por endeudarse y permanecer en una clínica de mejor resolución”.

“Por eso se debe reglamentar que su validación sea automática, retroactiva y establecer que las isapres estén obligadas a derivar a instituciones de salud que tengan las competencias adecuadas y suficientes para resolver la patología que están enviando o si no esto es un verdadero fraude”, añadió.

El senador le solicitó “al Ejecutivo que tenga disposición y voluntad de terminar con todas las preexistencias -no sólo en recién nacidos o niños Down- sino que de todas las enfermedades. Hay que eliminar las discriminaciones –por sexo y edad- de las tablas de factores de riesgo; terminar con la integración vertical y establecer planes con una cobertura mínima de un 80%, porque hoy no cubren casi nada”.

Girardi argumentó que “muchos estamos convencidos que las isapres dañan la Salud Pública del país porque no hacen prevención y por eso queremos instalar la discusión de poner fin al sistema de isapres como existe hoy para que sólo sean un seguro de segundo piso”.

Por último, sentenció que “queremos que –al igual que los países europeos, que tienen los mejores servicios de salud- haya un Seguro Único de Salud que le garantice la atención a todos los chilenos de acuerdo a sus necesidades y no del bolsillo o capacidad económica. Aquellos que quieran mejor hotelería o beneficios anexos pueden contratar una isapre o seguro de segundo piso”.

Agencia Uno