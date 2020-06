Rebajan sueldo de parlamentarios en 25% y el del Presidente en 10%

El Consejo de Alta Dirección Pública fijó este martes la rebaja transitoria de las remuneraciones de las autoridades del país, luego de que el Congreso despachara la ley que reformó la Constitución con el fin de modificar la forma en cómo se determinan las remuneraciones del Presidente de la República, ministros de Estado, diputados, senadores y otras altas autoridades.

En cuanto a los parlamentarios y ministros, la rebaja será de 25%, mientras que el sueldo del Presidente de la República, subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidencias y seremis, la rebaja será de 10%. La del resto del personal de confianza presidencial, la remuneración se reducirá en 1%.

Hasta ahora, las dietas de diputados y senadores eran equivalentes a la remuneración de un ministro de Estado y las del resto de las autoridades sometidas al nuevo sistema se fijaban por ley.

“En lo sucesivo, sus remuneraciones serán fijadas por una Comisión, de cinco miembros, designados por el Presidente de la República, con el acuerdo de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, quienes deberán reunir las calidades de: ex Ministro de Hacienda, ex Consejero del Banco Central, ex Contralor o Subcontralor, ex Presidente de alguna de las cámaras del Congreso Nacional y ex Director Nacional del Servicio Civil”, explicó el Consejo.

De acuerdo a la institución, “la misma reforma encomendó al Consejo de Alta Dirección Pública (Consejo ADP) la rebaja de las remuneraciones de diputados, senadores y ministros, dentro del plazo de 30 días contados desde su publicación, y de las demás autoridades a la que se aplica la norma en un plazo de 90 días contados desde el mismo hito”.

Esta rebaja es transitoria, se efectúa por una única vez y regirá hasta que la comisión a cargo de fijar las remuneraciones permanentes cumpla por primera vez su labor.

“Para definir la rebaja, el Consejo debía considerar la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado; la realidad económica del país y el análisis de política comparada. Además, incorporó los dos criterios que deberá tener en cuenta la Comisión permanente: que la remuneración fijada garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones”, sostuvieron.

¿Cuánto ganará un ministro o un parlamentario?

La ley establece que la rebaja debe efectuarse respecto a la última remuneración percibida por las autoridades, la que, en el caso de parlamentarios y ministros, era de $9.349.853. Tras efectuarse la reducción del 25% fijada por el Consejo ADP (cuatro votos a uno), este monto pasa a ser de $7.012.390, similar al valor nominal que ministros y parlamentarios recibían en el año 2010.

Con la rebaja, la relación entre la dieta parlamentaria y la remuneración de ministros de Estado se modificó: disminuyendo su distancia con el sueldo mínimo, de 29 a 22 veces y con el promedio de las remuneraciones de los ocupados, de 16 a 12 veces.

Desde la perspectiva de la comparación internacional, las dietas brutas de los parlamentarios chilenos pasaron de ocupar el actual segundo lugar de la OCDE, con US$13.638 mensuales -tras Estados Unidos-, al séptimo lugar, con US$10.229, por debajo de Israel. A paridad de poder adquisitivo, pasó del primer al tercer lugar, con US$ PPA 17.516. En Latinoamérica ahora es Colombia quien tendrá a los parlamentarios mejor remunerados.

La nueva remuneración de los Ministros de Estado quedó por debajo del promedio de los países de la OCDE -US$10.229 en Chile vs el nuevo promedio de US$12.966 en la OCDE- y a US$ PPA pasó del segundo lugar, después de Suiza, al noveno lugar, por debajo de Austria.