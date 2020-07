“105 diputados AUSENTES”: El reproche de la diputada Pamela Jiles a sus colegas por no estar trabajando en la sala

La diputada Pamela Jiles criticó a sus pares que no estaban presenten en la discusión de la admisibilidad del proyecto postanatal de emergencia, que se discute este jueves.

“105 diputados AUSENTES de la sesión de la Cámara, cuando discutimos #PostNatalDeEmergecia. En este momento estamos 11 diputados presentes en la sala y 39 vía remota, los demás incumplen su obligación mientras la ciudadanía sin privilegios sufren hambre, cesantía y enfermedad“, escribió la parlamentaria en Twitter.

Posteriormente, la diputada subió un video de su intervención pidiendo suspender momentáneamente la sesión al no haber un tercio de la totalidad de diputados, tal como lo indica el reglamento de la Cámara.

“Supongo que los que no están, que son casi 100 diputados, no están en los matinales, porque este ya no es horario de matinal. Sin embargo, los casi cien diputado que no están presentes, no están en la única parte que tienen que estar, que es participando de la sesión por las que se les paga altísima dietas parlamentarias”, criticó Jiles.