Proyecto busca obligar a empresas de seguros a notificar a sus beneficiarios

El senador Rafael Prohens (RN) presentó un proyecto para obligar por ley a las empresas de seguros a notificar directamente a los beneficiarios tras el fallecimiento de quien contrató la póliza de prestación en caso de muerte.

Esto debido a que actualmente no existiría certeza jurídica respecto al primer paso para activar el procedimiento -dar el aviso- lo que deviene en que los plazos previstos prescriban sin que se hagan efectivos los pagos correspondientes.

Prohens afirmó que “muchas personas nunca se enteran de los beneficios que se han contratado y sabemos que los seguros de vida son una herramienta importante para las familias en caso de producirse el fallecimiento de un padre o una madre, que corresponde al principal sostenedor económico del grupo familiar”. Agregó que “esto se debe a que a las empresas aseguradoras no tienen obligación de dar aviso a los beneficiarios y chequear que acusen recibo de la información”.

El parlamentario precisó que “si bien los plazos de prescripción de los contratos están claros en el artículo 541 del Código de Comercio, el problema es que no se sabe exactamente cuándo se toma conocimiento de su derecho, por lo que es necesario que se considere la notificación obligatoria, un avisaje formal y no de manera arbitraria, como se realiza en estos días”.

El senador por Atacama acusó que “al no lograr la notificación por diversos motivos, muchas veces no se tiene claridad sobre cuántas pólizas quedan sin cobrar al transcurrir el plazo para el cobro, lo que es una injusticia para quienes contrataron el servicio, pues la empresa no cumple con su parte”.

Por lo mismo, Prohens sostuvo que “debemos legislar con fuerza y a la brevedad para terminar con ese problema que ya muchos chilenos han enfrentado. Se hace necesario debatir, para garantizar que el capital que deben pagar las empresas llegue a los bolsillos de las familias beneficiarias”.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de la República para cumplir su primer trámite.

Agencia Uno