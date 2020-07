Desbordes sobre Kast: “Él vive de la mesada perpetua que le heredaron los papás”

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, dio una extensa entrevista al The Clinic en donde abordó la diferentes peleas internas que existen al interior de la derecha, lo que ha dificultado la conducción de su partido político.

“Mi adversario principal es la izquierda dura, que quiere echar todo abajo. Pero no hay dudas de que a la derecha tenemos otro adversario que constantemente está queriendo tirarte la chaqueta para abajo y llevarte a lo que ellos creen que es la recta doctrina”, dijo. Aquí mencionó al senador Andrés Allamand, Marcela Cubillos y José Antonio Kast.

Fue este último quien recibió una las declaraciones más duras durante la conversación. Mientras se refería a las diferencia de fondo que tiene con algunos personajes, en donde existe un “grupo que considera que su libertad está por sobre todo” y apunta a la contradicción que existe en su sector con la propuesta de retirar fondos de las AFP, Desbordes dijo que “la mayoría de ellos ni siquiera cotizan en los fondos de pensiones”.

“O hay otros, como José Antonio Kast, que critican a los que viven del Fisco. Yo creo que la única vez que él produjo algo propio fue cuando trabajó para el Fisco como diputado. Porque él vive de la mesada perpetua que le heredaron los papás. Así es muy fácil”, criticó.

Sobre su futuro político, el diputado dijo que “no tengo miedo de lo que yo sé que va a pasar. No tengo dudas de que van a hacer lo imposible por hacerme desaparecer del mapa político. Y si se gastan 10 millones de dólares para financiar la campaña de otra persona para que yo pierda, bien. No se me cae el mundo si no soy parlamentario. Quizá algunos quieren que uno acate y se quede callado. Eso no va a pasar conmigo”.