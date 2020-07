Senador Harboe y el uso de veto: “El Presidente comienza a utilizar esta herramienta como mecanismo para torcer mayorías del parlamento”

Este viernes es el último plazo que tiene el Presidente Sebastián Piñera para presentar un veto al proyecto que limita la reelección y que afecta a los alcaldes, por lo que quienes llevan tres periodos seguidos en sus comunas, no podrían repostular en las elecciones de abril del próximo año.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el senador Felipe Harboe (PPD) dijo estar preocupado por el uso del veto, ya que “la Constitución política consideró el veto presidencial para casos extremos, excepcionalísimos”.

“Lo que estamos observando es que frente a la incapacidad política del equipo de Gobierno de llegar a acuerdo con el parlamento, el Presidente comienza a utilizar esta herramienta como mecanismo para torcer las mayorías del parlamento, y ese nunca fue el sentido de la Constitución”, explicó. Según Harboe, con esto “se genera un daño en la democracia”.

En este caso en específico, sobre la reeleción de alcaldes, el parlamentario dijo que “lo que el Gobierno está haciendo en la práctica es ceder ante la presión de un conjunto de personas incumbentes que no podrían ser candidatos, después de ser mínimo 12 años en los cargos, y está cediendo ante esa presión”.

“La comisión Engel el 2015 propuso exclusivamente el límite para la reelección solo para los alcaldes, y el argumento fue la probidad. Muchos alcaldes utilizan los recursos de sus municipios y el poder sobre los funcionarios para perpetuarse en los cargos. Si el Presidente de la República veta esa ley, va estar contribuyendo a disminuir los niveles de probidad en Chile”, expresó.

“Hay alcaldes que están del año ’90, en 1990 no existía Facebook, no había teléfonos celulares. El mundo ha cambiado y creo que también las personas tienen que ir cambiando, no podemos pretender eternizarnos en los cargos cuando el mundo ha cambiado con la magnitud que ha cambiado”, sentenció Harboe.