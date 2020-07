DC propone plan para rescate de la clase media ante crisis por pandemia

La Democracia Cristiana (DC) propuso un plan para ir rescate de la clase media afectada por las crisis sanitaria, social y económica derivadas de la pandemia del Covid-19.

De esta manera, el partido de oposición plantea legislar para otorgar la posibilidad del retiro gradual por las familias afectadas por la crisis de hasta el 10% del monto ahorrado o un tope fijo según el ahorro para su jubilación.

“Para evitar el efecto en las jubilaciones futuras se propone devolver dichos dineros a través de un bono de reconocimiento del Estado al momento jubilar y/o una devolución del propio afiliado con un 1% adicional de cotización futura. Estos mecanismos operarían según factores como monto retirado, monto ahorrado, remuneración imponible y tiempo restante para jubilar“, especificaron.

Otro aspecto señalado es una ley de servicios básicos, que evite el corte por no pago: “Gobierno no puede borrar por secretaría el proyecto de ley aprobado que hemos encabezado desde la DC para postergar el pago de servicios básicos mientras dure el estado de excepción para el 60% de la población más vulnerable. Eso además es una señal contradictoria con acuerdo alcanzado para ir en ayuda de chilenos que más están sufriendo”, afirmaron al respecto..

Sobre la suspensión de ejecución de deudas de hipotecarias de vivienda, mientras dura la emergencia afirmó que se deben crear subsidios especiales de arrendamiento por Covid-19, durante el tiempo que dure el estado de excepción con un tope de 20 UF/mes, entre otras medidas.

También insta a salvar puestos de trabajo de clase media. “La clase media o tiene empleo formal o es empresario micro. Es necesario salvar esos puestos de trabajo y evaluar ex post como se hace para la reconversión de las empresas que no sean viables. Corresponde utilizar al Ley de Responsabilidad Fiscal para la reactivación del empleo”, apuntaron.

“Considerando lo anterior es que seguiremos insistiendo al Gobierno, por el bien del país, a avanzar en esta línea porque la situación que vivimos es compleja. Y requiere de cada uno de nosotros un esfuerzo extraordinario. Pero, no le podemos pedir más al personal de salud, que lo está dando todo con muy pocos recursos. No le podemos pedir más a los trabajadores, que hoy se encuentran desprotegidos, en un limbo, obligados a quedarse en casa y al mismo tiempo a salir a trabajar porque hay que pagar cuentas y obligaciones a fin de mes. No le podemos pedir más a las pymes, que son el verdadero motor del empleo en Chile, o a los emprendedores que ya venían muy golpeados y que hoy están al borde de perderlo todo”, manifestaron desde el partido.

“Pero si le podemos pedir al Gobierno y al ministro (Ignacio) Briones que obremos sin prejuicios, sin dogmatismos y escuchando a una ciudadanía que clama por un Estado y un gobierno que la arrope y la proteja en momentos de total incertidumbre. Y si le podemos pedir que escuche y adopte medidas sensatas, que se alejan de un populismo y pone a las personas y su dignidad como principio y fin de la política pública”, concluyeron.

Agencia Uno