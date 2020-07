“Intendente, basta de tantas mentiras”: Cathy Barriga increpa a Felipe Guevara en Maipú

Una tensa situación se vivió durante la tarde de este sábado en la capital, entre el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara y la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Todo sucedió cuando el intendente realizaba un punto de prensa sobre los anegamientos ocurridos en la capital, cuando llegó la edil de Maipú y lo interrumpió para encararlo.

La jefa comunal encaró a Guevara por el programa del Gobierno “Alimentos para Chile”, indicando que habrían faltado entregar 20 mil cajas en su comuna.

“A mí me faltó el respeto por nuestros vecinos con 20 mil cajas“, dijo la edil de forma categórica. Tras esto, Guevara explicó que él estaba en la comuna de Maipú para realizar un balance respecto a la situación de los ríos.

“No es el tema, porque estamos revisando las cuenta de los ríos”, sostuvo el intendente. Por su parte, Barriga arremetió: “¿No es el tema? (…) vaya a visitar a nuestros vecinos”, declaró.

“Con las personas que no son de palabra, estoy cansada de las mentiras. Usted tiene que responder por las 20 mil cajas”, agregó después, siendo interrumpida por Guevara, quien le recomendó que no “gritara”.

“Alcaldesa pero no grite“, respondió el intendente, mientras que la alcaldesa explicó que “estoy gritando porque estoy con mascarilla y no me escuchan con esto”.

“No es necesario, yo también estoy con mascarilla y no grito”, aseguró el intendente de la RM.

“Usted desconoció el acuerdo de nuestra comuna con 150 mil cajas y dejó plantado a 20 mil hogares”, prosiguió insistiendo Barriga.

Finalmente, el incidente terminó en que Guevara se apartó del lugar, aludiendo que “así no se puede hablar”, negando que las cajas de alimentos no hayan llegado. “Eso no es así”, recalcó Guevara.

“A los alcaldes se nos ha ninguneado siempre”, recalcó Barriga, quien aludió a que han enviado oficios al Gobierno por la situación de las cajas de alimentos.