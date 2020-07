Senador Chahuán celebra activación automática de Seguro Catastrófico para pacientes con Covid-19

Como una noticia muy positiva calificó el senador Francisco Chahuán, el anuncio del Gobierno sobre la activación automática de la cobertura adicional para enfermedades catastróficas (CAEC) durante la alerta sanitaria, para ir en ayuda de las familias que deben enfrentar altos costos por hospitalizaciones por Covid-19.

La solicitud fue efectuada por el parlamentario RN hace tres semanas ante la Comisión de Salud del Senado, cuando exigió a la Asociación de Asociación de Isapres que establezca un sistema de activación automática del seguro.

“Creemos que era fundamental no entregarle una carga adicional de deudas aquellas personas que pasaran por la travesía del Covid 19 luego hospitalizaciones y terminar con las deudas, por eso promovimos desde la comisión de Salud del Senado y la reunión con el superintendente Salud Patricio Fernández la necesidad de la automatización del seguro catastrófico y que este un no fuera una carga para el enfermo. Sin lugar a duda creemos que hoy en día se ha dado un avance muy relevante desde el punto de vista de poder darle a aquellas personas que pasaron dramáticas hospitalizaciones por Covid 19, el alivio de no tener además carga económicas que enfrentar”, sentenció Chahuán

El CAEC, o Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas es un seguro adicional al plan de salud que otorgan algunas Isapres y que puede llegar a financiar hasta la totalidad de los gastos que producen las atenciones de alto costos -ya sea hospitalarias como algunas ambulatorias- por diagnósticos que pueden convertirse en enfermedades catastróficas como lo es, por ejemplo, el Covid-19

El parlamentario también solicita que se puedan incorporar otras prestaciones como los test rápidos que van a ser claves en la próxima etapa de la Pandemia.