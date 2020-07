Cathy Barriga tras tenso momento con intendente Guevara: “Me sentí pasada a llevar”

Durante el sábado pasado y en medio del sistema frontal que se registró en varias regiones del país, se generó una tensa discusión entre el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara y la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La edil emplazó al intendente, mientras él daba una conferencia de prensa sobre el curso del canal Santa Marta que estaba a punto de desbordarse. Barriga emplazó a Guevara por la “falta” en la entrega de cajas de alimentos en su comuna.

Precisamente sobre este tema habló la alcaldesa en una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” en Canal 13, donde se sinceró sobre la tensa discusión que tuvo con el intendente.

“Es desgastante, pero no se cumplió un acuerdo. Ese día viene (intendente) y dice que está todo controlado, que están trabajando y el día anterior nosotros estuvimos trabajando con maquinarias municipales”, comenzó explicando la edil.

A esto agregó: “Cuando él viene a decir que está trabajando con sus cuadrillas, cosa que nosotros pedimos desde el día anterior y nos llegaron solo dos. Entonces yo digo cómo viene a la comuna si no hemos recibido ninguna respuesta de las 20 mil cajas que faltan“.

Asimismo, detalló que “lo que yo hice ese día fue lo que cualquier persona habría hecho. Me sentí pasada a llevar por la falta de compromiso, por la falta de respeto. Tuve que encararlo y decirle qué va a pasar”.

Por último, la alcaldesa de Maipú aseguró que el intendente “lo sigue negando (incumplimiento de cajas), yo de verdad estoy de manos cruzadas, no me responde en lo formal, que es lo que uno espera, también se ofreció a contraloría y pasó en otras situaciones, pero no hay respuestas”, dijo finalmente.