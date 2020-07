Fuad Chahín y retiro de ahorros de las AFP: “Después la gente lo va a devolver feliz, porque tiene que ver con su pensión”

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, presentó varios reparos al plan de protección de la clase media que propuso el Gobierno, que incluye un crédito Covid, la postergación de pago del crédito hipotecario, la ampliación del subsidio de arriendo y la ampliación del crédito para la educación superior.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el político dijo que “hay medidas que me parecen buenas, interesantes: el crédito sin el interés, directamente desde el Fisco sin pasar por la banca, contingente al ingreso y si es que después de cuatro año no se alcanza a pagar hay una condonación del saldo insoluto. Eso, me parece una medida muy interesante y estoy absolutamente de acuerdo con esa medida”.

“Hay otras que me dejan varias dudas. El tema de la postergación de los créditos (hipotecarios) tal como está planteado parece ser un traje a la medida para la banca, donde se pone como requisito no tener más de 29 días de mora, no se establece que es a tasa cero. Me parece más bien una medida pensaba en sanear la cartea de la banca más que efectivamente ayudar a la clase media”, criticó.

En este sentido, tampoco respalda “seguir endeudando a los estudiantes”, cosa que propone resolverlo con “un programa especial de gratuidad por pandemia” y “condonar el capital y los intereses del CAE y todos los créditos universitarios durante todo el tiempo que dure el periodo de Estado de Excepción Constitucional”.

“Eso no cuesta miles de millones de dólares, como dice el ministro Briones. Lo que pasa es que aquí lo colocan todo de manera maximalista para cerrar la puerta, lo mismo decían del postnatal de emergencia. El Gobierno tuvo que esperar 100 días para sentarse a conversar, y en 48 horas llegamos a un acuerdo súper razonable”, señaló Chahín.

El subsidio de arriendo de $150 mil pesos también lo encontró insuficiente. “El monto es derechamente muy bajo y es desconocer la realidad que son los arriendos que paga la clase media”, dijo.

Por lo anterior, el líder de la DC dijo que insistirán en un retiro parcial y extraordinario de los fondos de AFP con restitución. No dice que sea solo el 10%, sino que con un tope y que cuando la persona tenga nuevas cotizaciones, puedan devolver el dinero a su fondo.

“Tenemos que cuidar la pensión futura, pero hay mucha gente que por distintas razones va quedar fuera de la postergación o créditos, hay que darle también la posibilitad de retirar”, explicó.

“Me parece que la clase media es tan diversa y heterogénea, que pensar que 2 ó 3 medidas van a resolver el problema de todo este grupo… Hay que tener una multiplicidad de opciones. Para algunos es mejor el crédito sin interés, pero para otros es mejor optar a un porcentaje o monto de sus fondos de pensión, y después devolver. Y la gente lo va a devolver feliz, porque tiene que ver con su pensión y su plata“, expresó.

“Los que no puedan devolver, que ocurra lo mismo que con este crédito”, refiriéndose a que cuando pasen cuatro años, la deuda se condone.

Agregó que “me parece inmoral que hoy día quieran ocupar la plata de los trabajadores para salvar a las grandes empresas que están en problemas, pero eso que este Gobierno tenga un proyecto de ley donde están eliminando la evaluación de riesgo para la colocación de bonos para recibir recursos de las AFP, para que empresas que puedan terminar quebradas sean rescatadas con el fondo de los trabajadores”.

“Pero para salvar a los dueños de la plata, a los trabajadores y cotizantes, el ministro dice que las puertas están cerradas, que no hay ninguna posibilidad de discutirlo. Eso me parece inmoral”, insistió.