Rodolfo Carter no descarta postularse como alcalde de Valparaíso

El actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, analiza tres opciones para cuando se acabe su segundo periodo en la comuna de la Región Metropolitana.

El independiente, alineado con la UDI, indicó a El Mercurio de Valparaíso que podría respotular por tercera vez en La Florida, pero también evalúa ser candidato a senador o a la alcaldía de Valparaíso.

Carter dijo que “me han preguntado si me gustaría competir por Valparaíso y sería un bonito desafío”. “Lo he pensado, mis raíces son porteñas, quiero un montón al puerto y la verdad, siempre he creído que Valparaíso tiene un potencial gigantesco que nunca se ha explotado”, indicó.

La autoridad comunal tiene en vista “ser candidato a senador por Santiago, porque los números dicen que podría ser electo, ir a la reelección, o ir por Valparaíso, porque mis amigos me preguntan por qué no vuelvo al puerto donde nací”. Sin embargo, por el momento, Carter dice que no ha tomado una decisión.

Sobre la gestión de Jorge Sharp en Valpaíso, expresó que “las expectativas no se cumplieron, porque Valparaíso está más sucio, no se ve más próspero y las críticas del último tiempo es que tiene una administración muy ideologizada”.

Originalmente, las elecciones para alcaldes estaban fijadas para el domingo 25 de octubre de 2020, sin embargo por la pandemia del Covid-19, fueron postergadas hasta el 11 de abril de 2021.