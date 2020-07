Senadora Ena Von Baer: “Endeudarse con el Estado es mejor que sacar los fondos de las AFP”

Durante este domingo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó un plan de protección de la clase media para afrontar la pandemia del coronavirus y que incluye un crédito Covid, la postergación de pago del crédito hipotecario, la ampliación del subsidio de arriendo y del crédito para la educación superior.

Bajo ese parámetro, la senadora Ena Von Baer (UDI), el diputado Gonzalo Winter (RD) y el doctor Eduardo Bronstein participaron en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, instancia en la cual la gremialista defendió la propuesta dada por el Ejecutivo y se mostró en contra de la entrega del 10% de los fondos de la AFP.

“Si no tiene trabajo y no puede devolverlo, entonces el Estado se hace cargo la deuda. No es un retiro, son cuatro cuotas de 650 mil pesos. No es un endeudamiento con la banca, es directamente con la Tesorería. Desde mi punto de vista, es mucho mejor que uno pueda endeudarse en parte con el Estado porque sólo lo va a tener que devolver si lo puede devolver, si tiene trabajo“, expuso.

Precisamente los dichos de la legisladora dieron paso a un debate junto a Gonzalo Winter y el conductor Julio César Rodríguez, quien dio su apreciación de la iniciativa.

