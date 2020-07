“Cuesta harto seguir en la coalición”: Alcalde Rodolfo Carter dice estar “decepcionado” por cómo se toman las decisiones en el Gobierno

Monserrat Álvarez presentó esta mañana, en “Contigo en la Mañana”, al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, como militante de la UDI, pero inmediatamente la autoridad comunal hizo la corrección: es independiente, pero con afinidad a la coalición de Gobierno. Aunque esto último, con distancia.

“Pero es de la coalición de Gobierno aún”, replicó la periodista, según consignó La Cuarta.

“Cuesta harto seguir en la coalición, pero sí… aún pertenezco a la coalición. Pero estoy muy decepcionado de como se están haciendo las cosas en el Gobierno”, respondió Carter.

Cuando le consultaron si ya no se siente parte del conglomerado oficiialista, el alcalde contestó que “este no es el minuto de personalismo, importa bien poco. Yo no me voy a ir de la coalición de Gobierno, pero me da una profunda rabia que todas las medidas se toman encerrada entre cuatro paredes“.