Diputado Ignacio Urrutia (PR): “A la izquierda sólo le interesa que la gente se empobrezca cada vez más”

Durante esta mañana se lleva a cabo el debate en la Cámara de Diputados y Diputadas respecto al proyecto que define el posible retiro del 10% de los fondos de las AFP y que busca paliar los efectos de la crisis económica del coronavirus (sigue todos los detalles PINCHANDO AQUÍ).

Ignacio Urrutia, diputado del Partido Republicano (PR), fue uno de los primeros que intervino y mostró su negativa por la iniciativa. “Lo que está haciendo la izquierda es abrir la puerta para eliminar el sistema de capitalización que tenemos en Chile, en esto no tengo ninguna duda. Le quiero decir a los diputados de Chile Vamos que tengan cuidado: ya entregaron la Constitución y por eso ustedes le dieron la pasada la vez anterior con eso, no se lo den ahora”, dijo.

Bajo ese punto de vista, el ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticó duramente a los parlamentarios de oposición, quienes en su mayoría están a favor del proyecto. “La izquierda no quiere ayudar a la gente más vulnerable ni a la clase media. Si la quisieran ayudar, sacarían fondos de sí mismos, pero no son capaces de hacerlo y cada vez que el Gobierno acuerda con ellos, les dan la espalda en el Congreso. Lo más importante para ellos es que la gente se empobrezca cada vez más, eso es lo que realmente les interesa“, expresó.

“Tengamos mucho ojo en este tema, no cometamos el mismo error que cometieron los diputados de Chile Vamos. Este proyecto de ley no ayuda a nadie, sólo perjudica a la gente porque le están quitando los ahorros. El Estado no es un pozo sin fondo“, cerró Urrutia.